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رئيس حقوق الإنسان السعودية: فى عهد الملك سلمان.. الإنسان أولوية

الإثنين، 30 مارس 2020 08:50 م
رئيس حقوق الإنسان السعودية: فى عهد الملك سلمان.. الإنسان أولوية الدكتور عواد العواد
إيمان حنا

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ثمن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد الشكر قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وبدون اعتبار لمخالفاتهم بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها، وفق بيان صحفى.

وأوضح العواد، أن ذلك يعكس النهج الإنساني والأخلاقي في تعامل المملكة مع هذه الجائحة والحرص على ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم وفق أعلى المعايير الطبية دون تمييز.

وأكد الدكتور العواد، أن الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين يضرب أروع الأمثلة في حفظ حقوق الإنسان وكرامته حيث وضع نصب عينيه أن يتمتع الجميع سواء مواطن أو مقيم بالصحة والسلامة مع إيلاء ذلك أهمية قصوى، في الوقت الذي راعى فيه الأمر بأن يشمل العلاج أيضاً مخالفي نظام الإقامة وهذا يعكس بجلاء نهج المملكة القائم على احترام حقوق الانسان وتعزيزها فعليًا وعلى أرض الواقع وأن أثمن ما يوجد على أرضها هو الإنسان ضامنة بذلك توفير الحياة الكريمة وعلى رأسها الحق في الصحة.

وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة السعودى، أعلن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفى نظام الإقامة فى جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة فى كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر الكريم يأتى من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين، على صحة الجميع الذى وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.


السعودية

الملك سلمان

حقوق الانسان

كورونا

اخبار

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