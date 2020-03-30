اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 04:30 م
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رئيس جامعة أسيوط: خلو المستشفيات الجامعية من أى حالات إصابة بفيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 04:04 م
رئيس جامعة أسيوط: خلو المستشفيات الجامعية من أى حالات إصابة بفيروس كورونا الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى - ضحا صالح

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، على خلو مستشفيات أسيوط الجامعية ، من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية تحرص على تطبيق كافة إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى وفق النظم العالمية بكافة أقسامها ، ولتوفير أقصى درجات الحماية ومسئولة عن  إجراء فحوصات  الفيروس المستجد .

ونفى رئيس جامعة أسيوط ، ما يتردد عن وجود حالة مصابة بكوفيد ١٩ فى مستشفى الراجحى الجامعى للكبد والجهاز الهضمي، كاشفا أن المستشفى رصدت حالة مشتبه بها وتم تحويلها إلى مستشفى الصدر لإجراء الفحوصات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة والتى أثبتت سلبية الإصابة وخلوها  من الفيروس .

مشيرا إلى أن الحالة لسيدة فى الستينات من عمرها من محافظة أسيوط ، وتتردد على مستشفى الراجحى وذلك لإجراء متابعة دورية لإصابتها بمرض كبد مزمن.

ويهيب رئيس جامعة أسيوط بالسادة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أى أخبار بشأن مستشفيات أسيوط الجامعية دون التأكد من صحتها من إدارة الجامعة وإدارة مستشفياتها ، وذلك لعدم إثارة الذعر والبلبلة بين أفراد العاملين بالمستشفيات الجامعية ، والذى من شأنه التأثير سلبيا على انتظام الخدمة الطبية المقدمة بها.

 وفى سياق آخر كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن متابعته الدقيقة لاستمرار العملية التعليمية داخل كافة كليات الجامعة وفقاً لمنظومة التعليم عن بعد والتي من المقرر لها أن تستمر طوال فترة تعليق الدراسة  وذلك للمحتوى الدراسى لكافة الكليات  وذلك كبديل للعملية التعليمية التقليدية ، وذلك فى ضوء خطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا ان وزارة التعليم العالي لا تألوا جهداً فى تطبيق وتفعيل العديد من الإجراءات الاحترازية التى تبرهن على الاهتمام الكامل بصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات ، كما أعلن عن تفاعل الطلاب بشكل لافت مع كافة القنوات التعليمية التى تعرض موادهم الدراسية وكذلك انتظام أعضاء هيئة التدريس فى بث المادة العلمية على نحو فعال .

 


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