رئيس تمريض العزل بمستشفى حميات دمياط بعد تعافيها: خدوا بالكم من نظافتكم

دمياط عبده عبد البارى

استقبلت إصابتها بكل هدوء، فهى تعمل فى مهنة تعرضها فى الأوقات العادية والاستثنائية لأى عدوى فما بالك برئيسة تمريض قسم العزل بمستشفى حميات دمياط والمسئولة عن متابعة المرضى من هم على أجهزة التنفس الصناعى.

هكذا بدأت أحلام شبارة رئيس تمريض قسم العزل الصحي بمستشفى الحميات بدمياط قصتها مع فيروس كورونا التى روتها إلى "اليوم السابع"، والتى جرى نقلها إلى مستشفى الحجر الصحى العجمى بالإسكندرية وغادرت المستشفى أمس بعد أن تماثلت للشفاء وبصحبتها زميلاتها الثلاثة من محافظة دمياط.

لم تكن أحلام تعلم أن مهنتها كممرضة تقدم المساعدة الطبية لمرضاها ستكلفها ثمانية أيام من المعاناة والخوف على صحتها وحياتها، ليس لسبب إلا لأنها كانت تقوم بواجبها تجاه المرضى المحتجزين كحالات اشتباه باصابتهم بفيروس كورونا، فانقلبت الأدوار لتصبح هى المريضة التى تتلقى العلاج على يد زملاء لها في مستشفى العجمى بالإسكندرية.

وقالت أحلام، أنا مقيمة بقرية البصارطة بدمياط وتم سحب عينة منى مثلى مثل باقى العاملين بالمستشفى، وأظهرت نتائج العينة المسحوبة منى إصابتى بالفيروس، وتم نقلى إلى مستشفى الحجر الصحى بالعجمى بالإسكندرية.