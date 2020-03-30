رئيس الوزراء الهندى ينشر فيديوهات لنشاطاته اليومية خلال الحظر بسبب كورونا

كتب محمد عبد المجيد

جذب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى المحب لليوجا، الملايين من المعجبين، من خلال نشر مقاطع فيديو له وهو يمارس اليوجا أثناء الحجر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد الذى أجبر الناس على البقاء فى منازلهم، الفيديوهات كانت عبارة عن صورة ثلاثية الأبعاد لمودى وهو يقوم بالتمارين.

During yesterday’s #MannKiBaat, someone asked me about my fitness routine during this time. Hence, thought of sharing these Yoga videos. I hope you also begin practising Yoga regularly. https://t.co/Ptzxb7R8dN — Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2020

و وفقا لما نشر على وقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تم التقاط عدة صور لرئيس الوزراء الهندى، وهو يقوم بتمارين اليوغا المعروف بمحبته لها.

وأثارت الصور الكثير من ردود الأفعال على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعى، حيث وصفها البعض بأنها تكتيك "يشد الانتباه" والبعض الآخر بأنها "تخفيف" لحالة الفقراء بعد انقطاع رزقهم.

ومع ذلك، امتدح العديد من الناس مشاركة مودى لنشاطاته اليومية وسط انتشار جائحة الفيروس التاجي.

وقال مودى ردا على الأسئلة فى خطابه الإذاعى الشهرى للأمة، يوم الأحد: "سوف أنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى بما أقوم به، لست خبيرًا فى اللياقة البدنية، أو مدرسًا لليوغا. أنا مجرد ممارس يوغا، ربما سيساعدكم ذلك فى الحجر".

وخلال خطابه، اعتذر مودى أيضًا من المواطنين لفرض الحجر لمدة 21 يومًا، والذى أدى إلى النزوح الجماعى لملايين الأشخاص من المدن إلى قراهم الأصلية.

وعن ذلك قال مودي: "أود أولاً أن أطلب المسامحة من جميع مواطنى بلدي، أعرف أن بعضكم سيغضب مني، لكن هذه الإجراءات الصارمة كانت ضرورية لكسب هذه المعركة".

يذكر أنه فى وقت سابق من هذا الشهر، نشرت كلية الطب بجامعة هارفارد مقالًا اقترح فيه المؤلف ممارسة اليوغا للتعامل مع القلق خلال هذه الفترة الصعبة.