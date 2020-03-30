رويترز

قالت وكالة الإعلام الروسية إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين طلب من حكام المناطق اليوم الاثنين، بحث فرض القيود التي تفرضها العاصمة موسكو على التنقلات لكبح انتشار فيروس كورونا. كانت سلطات موسكو قد أعلنت إغلاقا جزئيا أمس الأحد وأمرت السكان بالتزام بيوتهم اعتبارا من اليوم وذلك في خطوة هي الأكثر صرامة حتى الآن لإبطاء وتيرة انتشار المرض بعدما تخطى عدد الحالات المعلن رسميا في العاصمة حاجز الألف إصابة.

وكان قد دعا بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، أبناء الكنيسة الأرثوذكسية الروسية للامتناع عن التردد على الكنائس حتى صدور مباركة خاصة منه بهذا الخصوص، وذلك بسبب تفشى فيروس "كورونا"، وقال كيريل فى كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "الكنيسة تناشدكم الالتزام الصارم بالقواعد، التى تقترحها اليوم السلطات الصحية الروسية، أدعوكم أعزائى لعدم التردد على المعابد خلال الأيام القادمة حتى صدور مباركة بطريركية خاصة".