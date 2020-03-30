يُذكر أن قيادة البطريركية الروسية استنكرت، في وقت سابق، مواقف بعض القساوسة والرهبان الداعية لتجاهل إجراءات الوقاية من كورونا، واصفة هذه المواقف بأنها غير مسؤولة. 