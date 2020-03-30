رئاسة مركز أبو كبير بالشرقية تزيل بناء مخالفا للمرة الثانية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بإزالة حالة تعد بناحية قرية القراموص التابعة للوحدة المحلية بالرحمانية، وكانت حالة البناء مقامة بالطوب الأبيض على مساحة 80 مترا تقريبا للمرة الثانية على التوالى للبناء والقيام بإزالته بمعرفة الوحدة المحلية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة أبوكبير بالتصدى بكل حزم لكل من يخالف القوانين، والقيام بأعمال البناء المخالف داخل نطاق الوحدات المحلية القروية.

وتم اليوم تشكيل حملة من موظفى الوحدة المحلية بالرحمانية وقسم الإزالات ومعدات الحملة الميكانيكية بالوحدة، وبإشراف المهندس كمال يوسف إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة أبو كبير، والمهندس أحمد عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى (الصحة - الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية، الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.