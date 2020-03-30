ديلي ميل ..فيروس كورونا يبقى على الملابس الناعمة والوسائد لمدة 24 ساعه

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية أنه يمكن التقاط العدوى بفيروس كورونا من الملابس والمفروشات الناعمة أكثر من الأشياء الأخرى، حيث أنه من المرجح أن تحمل الأسطح الناعمة مثل الملابس والوسائد الفيروس لمدة 24 ساعة وفقا لما أكدته البروفيسور ساشا ستيلزر برايد عالمة فيروسات الجهاز التنفسي في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني

مؤكده أن غسل الملابس عند درجة حرارة 56 درجة مئوية يقضي على الفيروس، حيث يموت الفيروس أيضًا على الملابس والوسائد في وقت أقل من الأسطح الصلبة، فيمكن لـ COVID-19 البقاء على الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

البروفيسور ساشا ستيلتسر برايد هي عالمة فيروسية مهتمة بشكل خاص بأمراض الجهاز التنفسي في جامعة نيو ساوث ويلز التي تراقب عن كثب انتشار الفيروس التاجي في أستراليا ،حيث تصل الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى 4167 وتصل حصيلة الوفيات إلى 17 بعد وفاة امرأة في الثمانينيات من عمرها في شمال غرب الإقليم مستشفى تسمانيا بين عشية وضحاها.

وأكدت عالمة الفيروسات أن تنظيف الغسيل في دورة منتظمة سيتسبب في تفكك الفيروس ويموت مما يعني أنه من غير المحتمل أن تصاب بالفيروس التاجي من الملابس إذا قمت بغسلها جيدا فى درجة 56 مئوية فهي درجة الحرارة التي تتعطل فيها COVID-19 وفقًا لدراسة حديثة أجرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب .

إلى متى يمكن أن يبقى فيروس كورونا على الأسطح ؟



في الهواء: وجد باحثو الأمراض المعدية أن COVID-19 لا يزال معديًا في الرذاذ التنفسي الملوث في الهواء لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

على الأسطح الناعمة المسامية: يمكن أن يعيش COVID-19 على الأسطح المسامية مثل الورق المقوى والورق والملابس والمفروشات الناعمة مثل الوسائد لمدة تصل إلى 24 ساعة، تسمح الأسطح المسامية للهواء والماء بالمرور مما يجعلها أقل عرضة للاحتفاظ بأحجام الفيروس المعدية مقارنة بالأجسام غير المسامية مثل مقابض الأبواب والصنابير وأغطية الهاتف.

على الأسطح الصلبة اللامعة: ثبت أن فيروس كورونا يظل نشطًا على الأسطح الصلبة مثل الزجاج والبلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تصل إلى 72 ساعة، المواد الصلبة اللامعة هي غير مسامية مما يعني أن الماء والهواء والبخار لا يمكن أن يمروا بدلاً من ذلك يستريحوا ويتراكموا على السطح.

ويجب تنظيف الأسطح المنزلية التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل الصنابير ومقابض الأبواب ولوحات مفاتيح الكمبيوتر والمراحيض باستخدام محاليل التبييض أو الكحول بنسبة 70 % على الأقل من الكحول.

على الشعر: لا يوجد دليل يشير إلى أنه يمكن حمل الفيروس التاجي في اللحيه أو شعر الوجه.

ويمكن للفيروسات أن تتكاثر فقط داخل الخلية الحية مما يعني أنه خارج الخلية إما أنها تصيب شخص بالعدوى أو تدمر نفسها ذاتيًا قبل العثور على خلية مضيفة لتتكاثر فيها، وتختلف مدة بقاء الفيروس خارج الخلية اعتمادًا على السطح الذي يجد نفسه فيه.

قال البروفيسور ستيلزر برايد أن هذا هو السبب في أن هناك حاجة أقل للقلق بشأن الإصابة بالفيروس من مواد مسامية مثل الملابس والمفروشات الناعمة مقارنة بالأشياء الصلبة مثل الهواتف ومقابض الأبواب.

تسمح المواد المسامية للرطوبة بالمرور مما يجعلها أقل احتمالا لحمل كميات معدية من الفيروس في حين أن الأسطح غير المسامية مقاومة للرطوبة مما يخلق أرضا خصبة حيث يمكن للفيروس أن يستريح ويتراكم.

وذلك لأن المخاط الموجود في قطرات الجهاز التنفسي الملوثة يمتص في الأقمشة الناعمة أسرع مما يفعله على الأسطح الصلبة مما يعني أن الفيروس يموت على الملابس والوسائد في وقت أقرب من أغطية الهاتف ومقابض الأبواب.

ولكن حتى عند وجود قطرات COVID-19 على الملابس، فإن دورة سريعة في الغسالة ستقضي على جميع العدوى النشطة، وقد تم دعم هذه الادعاءات من قبل البروفيسور نايجل ماكميلان ، الذي يدرس أسباب وانتقال الأمراض المعدية في جامعة جريفيث في كوينزلاند.

مؤكدا أنه ليست هناك حاجة لأن يقوم الناس بغسل ملابسهم بشكل مختلف أو مختلف عن المعتاد باستثناء عاملي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يتعرضون لكثافات عالية من الفيروس ويجب عليهم ترك العباءات ومعدات الحماية الشخصية خارج المنزل أو في العمل.

"قائلا أي غسيل عادي سوف يقوم بالمهمة طالما أنك تستخدم المنظفات وقال إن الفيروسات تتكون من البروتينات والدهون التي تنهار عندما تتلامس مع المواد الخافضة للتوتر السطحي والصابون في المنظفات المنزلية"