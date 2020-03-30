خروج قطار ركاب عن مساره بوسط الصين

بكين(أ ش أ)

خرج قطار ركاب عن مساره اليوم الاثنين، فى مقاطعة هونان بوسط الصين، دون ورود أنباء حتى الآن حول الخسائر البشرية أو المادية، وذكرت سلطات المقاطعة –فى بيان اليوم - أن القطار خرج عن مساره ظهر اليوم بالتوقيت المحلى لبكين فى محافظة "يونغشينغ" بمدينة "تشنتشو"، فيما هرع رجال الإنقاذ إلى موقع الحادث.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل 4 وفيات و31 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بينها 30 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى3307 وفيات و81649 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن جميع حالات الوفاة كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وأنه تم تسجيل حالة إصابة محلية واحدة في مقاطعة قانسو، فيما تم الإبلاغ عن 30 حالة وافدة من الخارج أمس ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 723، خرج منها 93 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم بينما يتلقى حاليا 630 آخرون العلاج بينهم 19 شخصا في حالة خطيرة.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 17 حالة جديدة مشتبه فيها جميعها وافدة من الخارج، فيما خرج 322 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ما رفع إجمالي المتعافين إلى 75770 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 109 ليصل إلى 633 حالة، كما أن 19235 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت الملاحظة الطبية.

وبحلول نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 641 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و38 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و298 حالة في تايوان بما فيها 3 حالات وفاة، فيما خرج 118 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و39 في تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

من جانبه، ذكر مكتب الإيكولوجيا والبيئة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (الأكثر تضررا بالفيروس) أن المقاطعة تخلصت بشكل كامل من النفايات الطبية ومياه الصرف المنبعثة سابقا.

وقالت رئيسة المكتب "لوي ون يان" إن قدرة معالجة النفايات الطبية اليومية في هوبي شهدت تحسنا إلى 4ر667 طن مقارنة بنحو 180 طنا قبل تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، بينما زادت قدرة مدينة "ووهان" عاصمة المقاطعة من 50 طنا قبل تفشي الوباء إلى 6ر265 طن حاليا.

وأضافت أن مياه الصرف المنبعثة في مستشفيات محددة ومواقع العزل المركزة في المقاطعة خضعت للتطهير مع تشغيل 132 محطة لمعالجة مياه الصرف في المدن بشكل عادي.

وتابعت أن حجم النفايات الطبية اليومي في هوبي قفز إلى 458 طنا من 136 طنا سابقا، بينما ازداد الحجم في "ووهان" من 45 طنا إلى 291 طنا، مشيرة إلى أن الدراسات بشأن مصادر مياه الشرب، تؤكد عدم تأثر جودة المياه في المقاطعة.

