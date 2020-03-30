اليوم السابع
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خالد صلاح
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خبراء صينيون يشاركون خبراتهم فى التصدى لكورونا مع نظرائهم الأمريكيين

الإثنين، 30 مارس 2020 03:28 ص
خبراء صينيون يشاركون خبراتهم فى التصدى لكورونا مع نظرائهم الأمريكيين اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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عقد خبراء طبيون فى ووهان الصينية، اجتماعا عبر الفيديو مع نظرائهم الأمريكيين بكلية أبستيت للطب التابعة لجامعة ولاية نيويورك يوم السبت، وشاركوهم خبراتهم بشأن الوقاية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وعلاجه، بحسب وكالة " شينخوا" الصينية .

 

واستضاف لورانس تشين من الكلية هذا المؤتمر وانضم إليه أكثر من 90 طبيبا فى نيويورك، وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن موضوعات، من بينها التعرف على الحالات وتشخيصها وفحصها فى وقت مبكر، واستخدام العقاقير وغيرها من الموضوعات الطبية.

 

وبما أنها من أهم الساحات الرئيسية للمعركة ضد كوفيد-19، تتمتع المستشفيات فى ووهان بخبرة تراكمية غنية بشأن العلاج السريرى ويرغب الخبراء الصينيون فى مناقشتها ومشاركتها مع نظرائهم الأمريكيين، حسبما ذكر هو يوي، مدير مستشفى الاتحاد التابع لكلية طب تونغجى بجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا.

 

ويعد هذا هو المؤتمر الثامن من نوعه للمستشفى الذى شارك خبراته فى علاج المرض مع جامعات ومستشفيات فى دول مثل ألمانيا وهولندا وسويسرا.

 


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فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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