اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 07:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خالد العنانى يتفقد أعمال تعقيم أحد الفنادق والمنطقة المحيطة بتمثال أبو الهول

الإثنين، 30 مارس 2020 06:13 م
خالد العنانى يتفقد أعمال تعقيم أحد الفنادق والمنطقة المحيطة بتمثال أبو الهول خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية بالجيزة، وكذلك أعمال تطهير وتعقيم المنطقة المحيطة بتمثال أبو الهول بهضبة أهرامات الجيزة، وذلك استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقام الوزير بتفقد الإجراءات الوقائية التى يتبعها الفندق منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ، حيث استمع الوزير من الطبيب المقيم فى الفندق والمتخصص فى الميكروبولوجى، إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة والذى أكد أيضا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التى أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.

ثم توجه الدكتور العنانى، إلى منطقة آثار الجيزة لمتابعة استكمال أعمال التعقيم والتطهير بالمنطقة، حيث يتم تعقيم المنطقة المحيطة بتمثال أبى الهول وتلك الموجودة أمام هرم خفرع. جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار تقوم بأعمال تطهير وتعقيم واسعة شملت جميع المتاحف والمواقع الأثرية فى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير عدد من الفنادق فى الغردقة وخليج مكادى والجونة وجنوب سيناء والأقصر وغيرها من المدن السياحية بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية.

بدأت وزارة السياحة والآثار فى إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الأثرية فى شمال سيناء والدلتا ووجه بحرى، واستكمال الأعمال فى باقى المواقع فى صعيد مصر والقاهرة الكبرى، وذلك فى إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19).

وقال د. أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية، أن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، منها المخزن المتحفى بشمال سيناء، ومنطقة آثار مطروح، والمواقع الأثرية فى محافظات المنوفية، وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية، ومنطقة آثار هرم هواره بالفيوم.

كما استمرت أعمال التعقيم باقى المناطق والمتاحف الاثرية فى محافظة الإسكندرية منها منطقة كوم الناضورة الاثرية ومتحف المجوهرات الملكية والمتحف البحرى، ومتحف الإسكندرية القومى، ومتحف رشيد الوطنى والمقر الإدارى للآثار الغارقة ومنطقة آثار كوم الناضورة.

وفى محافظة المنيا شملت الأعمال منطقة آثار زاوية سلطان ومقابر فريزر، ومركز زوار تل العمارنه، والمخزن المتحفى بالبهنسا.

 

 


خالد العنانى

كورونا

تعقيم

فندق

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة