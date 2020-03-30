اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 02:58 م
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حملات لتطهير المنشآت والمصالح والمواقف بحى غرب أسيوط لمواجهة كورونا.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 02:38 م
حملات لتطهير المنشآت والمصالح والمواقف بحى غرب أسيوط لمواجهة كورونا.. صور حملات التعقيم
أسيوط هيثم البدرى - ضحا صالح

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال تعقيم وتطهير باقي المنشأت الحكومية والعامة بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية وتحت إشراف قيادات المحافظة وذلك ضمن الحملات المكثفة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" وبناءًا على القرارات والكتب الدورية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

واستهدفت الحملة التي ترأسها المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، ومحمد بشير رئيس حي غرب تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح والمواقف وماكينات الصرف الآلي والمنشأت التعليمية والأماكن العامة وشوارع وميادين حي غرب أسيوط بإستخدام معدات وماكينات الرش والتطهير وبمشاركة كافة القطاعات والجهات التنفيذية والمتخصصين في مجال التطهير والتعقيم لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ترأس حملة تموينية بمشاركة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين استهدفت المحلات والجمعيات الاستهلاكية بشوارع وميادين حى شرق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بالمحلات وضبط الأسعار والتأكد من توافر جميع السلع والمنتجات بالأسواق كما شارك السكرتير المساعد في حملات تطهير وتعقيم الشوارع والميادين بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط بمشاركة المهندس حسام محمدين رئيس مركز ديروط والمهندس مدحت القاضي رئيس مركز منفلوط وهويدا شافعي رئيس مركز القوصية وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد بترأس حملات مكبرة بالمراكز والقري لتعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية والوحدات الصحية والمستشفيات والوحدات البيطرية والجمعيات الزراعية حيث ترأس نائب المحافظ الحملات التي يتم شنها بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط، وترأس السكرتير العام حملات مراكز الجنوب، والسكرتير العام المساعد حملات مراكز الشمال وذلك للتأكيد والتشديد والإشراف على تنفيذ الحملات المقررة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع كافة الجهات للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد كما شملت الحملات تطهير وتعقيم قصور الثقافة والمكتبات بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات لافتًا إلى الإعلان عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

 

استمرار حملات لتطهير المنشآت بحي غرب أسيوط (7)
استمرار حملات لتطهير المنشآت بحي غرب أسيوط 

 

استمرار حملات لتطهير المنشآت بحي غرب أسيوط (11)
استمرار حملات لتطهير المنشآت بحي غرب أسيوط

 

استمرار حملات لتطهير المنشآت بحي غرب أسيوط (10)
استمرار حملات لتطهير المنشآت بحي غرب أسيوط 

 

استمرار حملات لتطهير المنشآت بحي غرب أسيوط (8)
استمرار حملات لتطهير المنشآت بحي غرب أسيوط 

 


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تطهير المنشآت

حى غرب أسيوط

كورونا

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