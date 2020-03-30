حملات تعقيم وتطهير فى أحياء بورسعيد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وشدد محافظ بورسعيد،فى بيان له اليوم، على ضرورة تطهير وتعقيم كافة المناطق بمختلف الأحياء وكذا المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة والطرق والميادين الرئيسية والفرعية، وأيضًا متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى حددتها الجهات المعنية والتأكد من تنفيذها بدون مخالفة التعليمات، وبصفة خاصة فى الأماكن التى تشهد أقبالًا من المواطنين كالأسواق والمخابز، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة وعدم الاختلاط والبعد عن التجمعات واستخدام المستلزمات الطبية الوقائية عند الخروج من المنزل في الضرورة القصوي والحفاظ على ترك مسافة مترًا بين جميع المواطنين، مؤكدًا أن تكاتف الجميع والالتزام هو الطريق الوحيد للخروج من هذه المرحلة بخير وأمان للجميع.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن هناك أطقم فنية تعمل علي تطهير وتعقيم كافة المنشات والطرق برئاسة اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة تمارس عملها علي مدار اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة الفيرس المستجد.