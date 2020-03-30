حملات تعقيم وتطهير بمدينة أبو كبير فى الشرقية للوقاية من "كورونا"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تابع المهندس وجيه صدقي أحمد رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالشرقية، حملات تطهير وتعقيم المنشآت والشوارع بالمدينة والوحدات المحلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من الصباح ومستمر خلال الفترة المسائية .

وتابع صدقي العمل بالتوازى بداخل قرى المركز بأعمال تطهير وتعقيم مكثفة للشوارع والمنازل في عدد من الوحدات المحلية وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد فى إطار حرص رئاسة المركز على صحة وسلامة المواطنين ولمواجهة فيروس كورونا وغيره من الفيروسات المعدية والحد من انتشاره حفاظا على الصحة العامة .

وجاري عمليات التطهير فى الفترة المسائية بحضور كمال يوسف إبراهيم وجودت محمد عبدالحليم نائبي رئيس مركز ومدينة أبوكبير والمهندس أحمد حامد سكرتيرعام مركز ومدينة أبوكبير بالتنسيق والتعاون مع الإدارة الصحية والإدارة الزراعية بابوكبير وإدارة شئون البيئة بالمجلس والوحدات المحلية ، حيث تم تطهير شوارع قرى الوحدة المحلية بالرحمانية اليوم ليلاً برئاسة المهندس أحمد عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية .

وناشد المركز المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها مع الحرص على النظافة العامة والتطهير بإستمرار حرصا على سلامتهم وتجنب اصابتهم بالامراض الفيروسية المعدية

كما قامت رئاسة المركز بإستخدام جهاز التيفا لمكافحة البعوض والذباب في شوارع المدينة حرصا من رئاسة المركز على صحة وسلامة المواطنين ولمواجهة فيروس كورونا وغيره من الفيروسات المعدية والحد من انتشارة حفاظا على الصحة العامة .

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.