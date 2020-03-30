اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حمدوك يبحث مع قادة دول "الإيقاد" سبل مواجهة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 11:04 م
حمدوك يبحث مع قادة دول "الإيقاد" سبل مواجهة كورونا كورونا ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية (سونا)، مشيرة إلى أن السودان هو الرئيس الحالي لمنظمة "الإيقاد"، وأن حمدوك ترأس القمة، التي ناقشت تطورات جائحة كورونا عالميا وسبل مواجهتها في دول المنظمة.
 
ولفتت إلى قول فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء اليوم، إن "القمة ناقشت تطورات الأوضاع في دول الإقليم جراء انتشار جائحة كورونا وكيفية العمل والتنسيق المشترك بين دول الإقليم لمجابهة انتشار الوباء"، مشيرا إلى أن القمة تطرقت إلى التنسيق بين وزراء الصحة والمالية لدول منظومة الإيقاد في كيفية تلقي الدعم الدولي باعتبار أن معظم هذه الدول في حاجة إلى الدعم الدولي.  
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 740 ألف مصاب، بينهم أكثر من 35 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 156 ألف شخص.
 
وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 142 ألف مصاب وأكثر من 2400 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 97 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.
 
وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 85 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 63 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 40 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.

حمدوك

السودان

كورونا

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ماء معجزة!".. ما سر عدم وجود إصابات فى قرية مانتالدو الإيطالية؟

"ماء معجزة!".. ما سر عدم وجود إصابات فى قرية مانتالدو الإيطالية؟

وزارة الهجرة تحصر أسماء المصريين فى الإمارات الراغبين فى العودة

وزارة الهجرة تحصر أسماء المصريين فى الإمارات الراغبين فى العودة

التعليم العالى: أماكن عزل جديدة بالمستشفيات الجامعية.. وجاهزون لكل السيناريوهات

التعليم العالى: أماكن عزل جديدة بالمستشفيات الجامعية.. وجاهزون لكل السيناريوهات

صور.. محافظ القاهرة يتفقد أحياء العاصمة لمتابعة فرض حظر التجوال

صور.. محافظ القاهرة يتفقد أحياء العاصمة لمتابعة فرض حظر التجوال

صور.. وزارة السياحة والآثار تضىء هرم خوفو لدعوة المواطنين بالبقاء فى المنزل

صور.. وزارة السياحة والآثار تضىء هرم خوفو لدعوة المواطنين بالبقاء فى المنزل

شقيقة شهيد الأطباء اللواح: ابنته أصيبت بكورونا وانتقلت لمستشفى العزل

شقيقة شهيد الأطباء اللواح: ابنته أصيبت بكورونا وانتقلت لمستشفى العزل

شعبة المستلزمات الطبية: مصر تكتفى ذاتيا من إنتاج الماسكات الشهر المقبل

شعبة المستلزمات الطبية: مصر تكتفى ذاتيا من إنتاج الماسكات الشهر المقبل

وزير المالية: كل يوم بمضى طلبات "قد كدا".. والتزاماتنا الخارجية فى مواعيدها

وزير المالية: كل يوم بمضى طلبات "قد كدا".. والتزاماتنا الخارجية فى مواعيدها

وزير التعليم ينشر انفوجراف لمناهج الترم الثانى للصفوف3 ابتدائى حتى 3 ثانوى

وزير التعليم ينشر انفوجراف لمناهج الترم الثانى للصفوف3 ابتدائى حتى 3 ثانوى

وزيرة البيئة تكشف كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية

وزيرة البيئة تكشف كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية

فيديو.. خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى فى تكافل وكرامة

فيديو.. خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى فى تكافل وكرامة

في الحظر أحلى.. قلعة صلاح الدين تتألق بأنوارها كما لم ترها من قبل

في الحظر أحلى.. قلعة صلاح الدين تتألق بأنوارها كما لم ترها من قبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة