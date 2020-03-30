حقوقية تركية تكشف عجز أردوغان: حكومتنا لن تستطيع كبح تفشى الوباء بالسجون

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن المحامية التركية سفدا أيدين، حذرت من تفشي كورونا في السجون التركية في ظل سوء الأوضاع هناك، مؤكدة أن تركيا لن تكون قادرة على منع انتشار وباء كورونا في السجون حال جرت إصابة واحدة فيها.

وقالت سفدا المعروفة بتصديها لقضايا معتقلي الرأي والسياسيين، إن السجون هي الأكثر تعرضاً للخطر بسبب ظروفها السيئة. في الأوقات العادية لا توجد مستلزمات النظافة في نظام السجون، ولا يتم نقل المعتقلين المرضى إلى المستشفيات ولا يقدمون لهم العلاج.

وأضافت المحامية التركية أن الأشخاص الذين ينعمون بجسد سليم وصحة جيدة يصابون بأمراض عديدة نتيجة نوعية الحياة التي يعيشونها في السجون، نحن كمحاميين وأيضاً عائلات المعتقلين قلقين جداً حيال وضع صحة المعتقلين في ظل انتشار فيروس كورونا، وذكرت سفدا أن السجون هي مؤسسات مغلقة، وإذا أُصيب معتقل ما بالوباء، فلا يمكن منع انتشاره بين المعتقلين.

وأفادت سفدا أن الحكومة تعامل المعتقلين لديها بطريقة جذرية للغاية، وقالت «تم إجراء تغييرات على قانون العقوبات في إطار الإجراءات ضد فيروس كورونا، في الواقع هذا وضع عاجل جداً وما كان ينبغي أن ننتظر تغييراً قانونياً وكان يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً».

وتابعت سفدا : للأسف فإن سلطة حزب العدالة والتنمية لا تتوقف عن العداء للشعب الكردي حتى في وضع الراهن الذي تقاوم كافة الحكومات ضد انتشار فيروس كورونا في بلادها، الحق في الحياة ليس نهجاً متماسكاً. ولا يمكن قبول الإهمال المتعمد للحكومة حيال الحق في الحياة، ووفقاً لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، تتحمل الدولة مسؤولية حماية حياة المعتقلين، وعليها أن تنفذ هذه المسؤولية عملياً.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب رئيس حزب الحركة القومية، ونائب محافظة بورصة بالبرلمان، هدايت وهاب أوغلو، طالب بوقف استيراد القمامة من الخارج فورًا، قائلًا : علينا منع استيراد الفيروسات التي ننفق عليها أموالنا، لابد من وقف استيراد القمامة من الخارج إلى أن يتم القضاء على فيروس كورونا.