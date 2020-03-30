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حريق هائل داخل مصنع كتان بقرية شبرا ملس بالغربية.. والإطفاء تحاول السيطرة

الإثنين، 30 مارس 2020 01:19 م
حريق هائل داخل مصنع كتان بقرية شبرا ملس بالغربية.. والإطفاء تحاول السيطرة حريق - ارشيفيه
الغربية - عادل ضرة

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اندلع ظهر اليوم الاثنين حريق هائل فى مصنع كتان بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، انتقلت 4 سيارات مطافئ لمكان البلاغ، لإخماد الحريق، حيث تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتى، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى مصنع للكتان بقرية شبرا ملس، هرعت لمكان الحريق 4 سيارات مطافي، لإخماد النيران قبل ان تمتد للمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية اخرى سيطرت قوات الحماية المدنية بالمحلة، علي حريق هائل اندلع فى مزرعة دواجن بعزبة الشرقية مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتسببت  النيران فى نفوق كبيرة من الدواجن.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية اخطارا من العميد محمود كشك مأمور  مركز المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة،  باندلاع حريق هائل فى مزرعة دواجن بعزبة الشرقية، بسبب ماس كهربي، وادت النيران إلى نفوق كمية كبيرة من الدواجن

انتقلت 3سيارات مطافي لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحيه اخرى تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد احمد برج مأمور مركز السنطة، بورود إشارة لشرطة النجدة، بوفاة  شقيقين توأم يبلغان من العمر 24عاما، داخل منزلهما.

انتقل المقدم احمد الصباحي وكيل فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة، وبسؤال والدتهما، قررت قيامها بتناول وجبة العشاء، مع نجليها، وخلدوا للنوم، وفى الصباح ذهبت لغرفتهما لإيقاظهما لتناول الإفطار، فاكتشفت وفاتهما.

وأمرت نيابة مركز السنطة بندب الطب الشرعي لتشريح جثامين الشقيقين، وتجمع العشرات من أهالى القرية أمام منزل الأسرة كما حرصوا على الذهاب إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا، لانتظار استلام الجثامين بعد انتهاء التشريح، لتشيعهما لمثواهما الاخير.

 


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