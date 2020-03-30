اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بالتجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإثنين، 30 مارس 2020 04:26 م
حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بالتجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بترويج مخدر الهيروين فى التجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، قد أكدت قيام كل من  "د.س"، و "م.ا" بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفى محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.


تجارة المخدرات

تجارة الهيروين

نيابة القاهرة الجديدة

اخبار الحوادث

اخبار مصربه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة