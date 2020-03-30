اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 03:56 ص
خالد صلاح
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حالتا وفاة جديدتان فى كندا بفيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 03:00 ص
حالتا وفاة جديدتان فى كندا بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أوتاوا أ ش أ

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سجلت كندا الأحد، حالتى وفاة جديدتين فى مقاطعة أونتاريو، ليرتفع عدد حالات الوفاة فى البلاد إلى 65 حالة، من بينها 23 حالة فى أونتاريو.

من جانبه، قال رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، فرانسوا ليجولت، الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" الجديدة فى المقاطعة يبدو "مستقرا".

وسجلت المقاطعة حتى الآن 2840 حالة مؤكدة، بزيادة 342 أو حوالى 14 فى المائة عن اليوم السابق، وكانت الزيادات اليومية فى الحالات الأسبوع الماضى أكثر من 20 فى المائة، ويوجد حاليا 192 شخصا فى المستشفى، وبلغ عدد الوفيات فى كيبيك 22 حالة.

وقالت جمعية رجال الإطفاء فى تورنتو إن خمسة من رجال الإطفاء أثبتت إصابتهم بفيروس "كوفيد-19، وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء إن التفشى لم يؤثر على العمليات التى تقوم بها دائرة الأطفاء.

وأشارت رئيسة الصحة العامة الكندية تيريزا تام إلى أنه تم إجراء 205 آلاف اختبار للفيروس فى شتى أنحاء البلاد، لافتة إلى أن حوالى 3% منها كانت إيجابية.

وأفادت أيضا أن عدد الأشخاص الذين يعانون من المرض الذى يتطلب دخول المستشفى لا يزال قرابة 6 فى المائة، مع وجود 2 فى المائة فى الرعاية الحرجة و 1 فى المائة حالة وفاة.

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

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كوفيد 19

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