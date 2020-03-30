اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حالة وفاة جديدة فى المغرب بسبب فيروس كورونا وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 27

الإثنين، 30 مارس 2020 10:18 ص
حالة وفاة جديدة فى المغرب بسبب فيروس كورونا وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 27 العالم يواجه فيروس كورونا
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في المغرب إلى 27 بعد أن سجلت البلاد اليوم حالة وفاة جديدة ، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها

ويذكر أن وزارة الصحة المغربية أعلنت اليوم الاثنين عن تسجيل  37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع عدد الإصابات إلى 516 شخصا ، جاء ذلك حسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية، فى غضون ذلك قررت وزارة التربية الوطنية المغربية مواصلة التعليم والتأهيل عن بعد من خلال بث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزيونية وتوفير المحتويات الرقمية وإمكانية تنظيم أقسام افتراضية عبر مختلف المنصات الإلكترونية دون توقف، وبالتالى تأجيل عطلة الربيع التى كانت مقررة بالنسبة لجميع المراحل الدراسية التابعة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهنى والتعليم العالى والبحث العلمي.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أمس - أن اتخاذها لهذا القرار يأتى فى إطار التدابير الاحترازية التى تتخذها البلاد من أجل الحد من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وإقرار الحجر الصحي، وتفاديا للآثار السلبية التى قد يسببها أى توقف فى التحصيل الدراسى والعلمى الذى يتم حاليا من خلال التعليم عن بعد

وأشار البيان إلى أن قرار تأجيل العطلة المدرسية يهدف إلى تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من استكمال الدروس المبرمجة، بالتزامن مع إدراج الوزارة لحصص للدعم والتقوية عن بعد بشكل تدريجى خلال الأسابيع المقبلة.

ونوهت الوزارة بالحس الوطنى لكافة القائمين على العملية التعليمية ومجهوداتهم القيمة من أجل إنتاج الدروس المصورة ضمانا لمواصلة الطلبة لتحصيلهم الدراسى والعلمى خلال هذه الظرفية الاستثنائية، داعية الأمهات والآباء إلى الحرص على بقاء أبنائهم فى المنازل.

 
 

 


المغرب

كورونا

الصحة المغربية

ضحايا كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة