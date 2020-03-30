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جنح سوهاج تجدد حبس المتهمة بقتل طفلها بسبب خلافات مع زوجها 15 يوما

الإثنين، 30 مارس 2020 01:29 م
جنح سوهاج تجدد حبس المتهمة بقتل طفلها بسبب خلافات مع زوجها 15 يوما حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنح سوهاج اليوم الاثنين تجديد حبس المتهمة "دعاء.ع.أ" ربة منزل 15 يوما  على ذمة التحقيق لاتهامها بقتل طفلها 3 سنوات بسبب خلافات مع زوجها.

كانت المتهمة قد اعترفت المتهمة أمام النيابة بأن هناك خلافات زوجية بينها وبين زوجها وأنها لا تريد الارتباط به مرة أخرى والعودة الى المنزل وقررت الانتقام من زوجها بقتل الطفل عن طريق خنقه.

وكان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بتوصل ضباط وحدة مباحث مركز جرجا، إلى مكان هروب ربة منزل متهمة بقتل نجلها بسبب خلافات زوجية ، وعقب قرار اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لضبط " دعاء . ع . ا . ا " والمتهمة بقتل ابنها الطفل "أحمد م ا ع" 3 سنوات بمنزله ، وبسؤال كلاً من والده "محمد ا ع " وخاله "أحمد ع ا ا" ، أتهما والدته بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات زوجية، تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا وتبين من التحريات الأولية لضباط إدارة البحث الجنائي أن قيام ربة منزل بقتل طفلها "أحمد. م" البالغ من العمر 3 سنوات وفرت هاربة خارج القرية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تعانى من حالة نفسية سيئة بسبب خلافات الزوجية بعد إبلاغ زوجها في رغبته بالزواج من أخرى ومغادرتها منزل الزوجية والإقامة في منزل والدها.

وبسؤال الأب، قال في التحقيقات، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته قالت له فيه إنه لو لم يعيدها إلى منزل الزوجية مرة أخرى سوف تقوم بقتل أحد أبنائه وتندمه على كل شيء وأضاف أنه أنجب منها الطفل المجنى عليه وبنت عمرها 7 أشهر وأنه يتهمها بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرًا بالواقعة ، وبعرض المتهمة على النيابة أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما .

 

 

 


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تجديد حبس

جرجا

خلافات زوجية

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