جمهورية القمر تدين إطلاق الحوثيين صواريخ بالستية على الرياض وجازان

وكالات

أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة، بشدة الهجمات الإرهابية التى نفذتها المليشيا الحوثية تجاه مدينتى الرياض وجازان، مما تتسبب فى سقوط شظايا على أحياء سكنية فى مواقع متفرقة بعد تصدى قوات الدفاع الجوى السعودي لهذه الهجمات .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جددت الحكومة القمرية في بيان اليوم، إدانتها واستنكارها استمرار هذه المسلسلات والاعتداءات الاستفزازية الخطرة ضد الاستقرار البشرى، خاصة في الوقت الذي يواجه العالم حرب صحية طائشة يتطلب التكاتف والتعاضد للخروج من هذا المأزق الرهيب بشكل سريع.

كان المتحدث الرسمى باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى، أن الاستهداف الذى نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية مساء السبت بإطلاق صاروخين بالستيين باتجاه المملكة استهداف متعمد للمدنيين، ولوحدة وتضامن دول العالم خاصة مع الظروف الاستثنائية العالمية فى مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك جاء فى تصريح صحفى للمالكى لوسائل الإعلام عقب اعتراض قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه المملكة.