جامعة المنصورة تنفذ خطة لتدريب الفرق الطبية بالمستشفيات لمواجهة كورونا

الدقهلية شريف الديب

بدأت كلية التمريض بجامعة المنصورة اليوم، تدريب أول مجموعة من هيئة التمريض بمستشفى الجامعة، تمهيدا لتنفيذ خطة استراتيجية تدريبيه مكثفة لمواجهة والتغلب على وباء فيروس كورونا تشمل جميع أعضاء هيئة التمريض بمستشفيات جامعة المنصورة، و مراكزها الطبية ضمن الخطة الموضوعة تحت إشراف الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات الجامعة، و الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية .

وبدأ التدريب المكثف لـ 20 ممرضة وأخصائية تمريض على إجراءات منع العدوى و حماية النفس و الغير داخل أقسام المستشفى المختلف وإجراءات و معايير استخدام الأدوات الواقية لتطبيق سياسة الاستخدام الأمثل و ذلك نظرا للحاجة الماسة إلى أدوات و إمكانات التطهير و التعقيم، و بروتوكولات و معايير التعامل مع و رعاية الحالات المشكوك فيها، إجراءات الوقاية العامة من الفيروسات بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع المونيتور و أجهزة التنفس الصناعي.

قام بالتدريب في اليوم الأول د هناء حسين، الدكتور مصطفى الزناتي ، الدكتور محمد هشام، الدكتور ساره من مركز الأورام و اختتم فعاليات اليوم الأستاذ الدكتورة امينه النمر بإبراز أهمية دور هيئة التمريض فى الوقاية من الفيروس و الحد من الانتشار و اتباع ارشادات منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة في تقديم الرعاية التمريضية بجوده و كفاءه و كذلك تقديم التوعية الصحية للمحيطين و المجتمع ككل في الشارع و وسائل المواصلات لأن فى كل يوم إرشادات جديده لأننا نواجه فيروس غامض و كل يوم هناك معلومات و إرشادات جديده .

و سوف يتم تنفيذ باقي خطة التدريب لكامل أعضاء هيئة التمريض الموضوعة بشكل يومي و حتى استكمال جميع الهيئة بواسطة الدكتورأحمد صلاح ، الدكتورة دعاء وادى، الدكتورة وداد صابر، الدكتورة سالى محمد ، الدكتورة أحمد هاشم، الدكتورة رشا حسن، الدكتورة زينب مصطفى، و غيرهم من أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون فى مثل هذه الظروف لما يحملوه من واجب أدبي، و وطني، و إنساني تجاه المجتمع و تحمل أمانة الكلمة و نشر العلم فى وقت نحتاج فيه الى لتقديم كل ما فى وسعنا جميعا حتى نخرج من الأزمة .