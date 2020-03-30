جامعة الأزهر تنشر فيديو عن وصايا النبى فى بيان طرق النجاة بصوت المحرصاوى

كتب لؤى على

نشر المركز الإعلامى لجامعة الأزهر فيديو إرشادى بصوت الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة يوضح فيه َوصايا النبي صلى الله عليه وسلم فى بيان طرق النجاة الواجب تطبيقها في وقتنا الحالي، وجاء فيه: لقد أوصى النبى صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضى الله عنه عندما قال؛ يارسول الله ما النجاة ؟ قال صلى الله عليه وسلم (أمسـك عليكَ لسانكَ وليَسعْـكَ بيتك وابكِ على خطيئتكَ)، فما أحوجنا فى هذه الفترة العصيبة التى يمر بها العالم إلى الالتزام بهذا الهدى النبوى، فلا ينبغى ألا نتكلم إلا بالخير وألا نساهم بنشر الشائعات، واعتزال الناس فى زمن الفتن ورعاية الاسرة، والتوبة من الذنوب.

ودشنت جامعة الأزهر مبادرة اجتماعية تحت عنوان "اكتشف بيتك"، وذلك فى إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، وترسيخا لرسالة الجامعة نحو خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة أن الهدف من المبادرة هو تصحيح دور أفراد الأسرة والبيت المصرى وإعادة النظر فى القيم الإنسانية الصحيحة التى تنظم العلاقة بين الأفراد والجماعات.

وأشار إلى أن المبادرة تستقى القيم المستهدفة من كلام الله عز وجل وصحيح أحاديث نبينا صلى الله وسلم، مع تناولها ونشرها بالوسائل المختلفة بهدف التوعية الأسرية والمجتمعية، وهى استكمال لدور الأزهر الشريف الرائد في التعامل مع المشاكل المجتمعية والأسرية.

ولفت إلى أن المبادرة تعلى من القيم الغائبة خاصة فى ظل انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدامها من قبل البعض في نشر وترويج الشائعات والأكاذيب بهدف نشر الفتن، والتى قد يشارك فيها بعض أبناء الوطن دون وعي وإدراك لخطورة هذا الأمر، حيث تعد الشائعات من أخطر الوسائل الحديثة التى تستخدم في هدم الدول الوطنية.

كما توجه المبادرة تحية شكر وإعزاز إلى الإعلاميين الذين يتحرون الدقة في كل ما ينشرونه، ويلتزمون بأمانة الكلمة وميثاق الشرف الإعلامى.

دشنت جامعة الأزهر مبادرة اجتماعية تحت عنوان "اكتشف بيتك"، وذلك فى إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب