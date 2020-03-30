توفير 6 سيارات متنقلة للسلع الغذائية ومواد التعقيم بأسعار الجملة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون بمحافظة المنوفية ، تعليماتة بضرورة التنوية عن وجود منافذ القوات المسلحة التى تشارك فى تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وبمشاركة القوات المسلحة فى حماية الشعب المصرى لمجابهة فيروس .

وأكد المحاسب مجدى رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، على توفير 6 سيارات مصانع القوات المسلحة التى تقوم بطرح مواد الكحول وبقاله جافة ولحوم ودواجن ومطهرات ومواد التعقيم بأسعار الجملة ، بمدينة الشهداء والعراقية وكفر عشما .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أعلن عن توفير منافذ متنقلة من منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، يأتى هذا فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الإحتياجات والمتطلبات الأساسية بأسعار مناسبة والقضاء على جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما صرح محافظ المنوفية بأن المنافذ تعد دفعة أولى وسيتم توفير منافذ أخرى متنقلة وثابته بنطاق المحافظة ، وسيتم البدء اليوم بمدينة شبين الكوم فى المواقع التالية ( مزلقان العبور بحى غرب - مجمع المواقف بمدخل ميت خاقان– ميدان الكاتعة بالحى القبلى - ميدان جلهوم بشارع سعد زغلول بالبر الشرقى – أمام مركز شرطة شبين الكوم بحى غرب )، كما سيتم توفير منافذ جديدة بدءً من غداً على كافة مراكز المحافظة ، هذا وتتضمن المنافذ بيع المنظفات والمطهرات والكحول وكذا لحوم مبردة ومواد غذائية وسلع أساسية .

هذا وقد أكد المحافظ على أن الدولة تقف بجانب أبنائها بتوفير إحتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع الثابتة أو المتحركة ، بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء وخاصة فى ظل هذه الظروف الطارئة، موجهاً الشكر لرجال القوات المسلحة على ما يبذلوه من جهد فى خدمة وطنهم الغالى مصر.



سيارات القوات المسلحة لبيع المنتجات الغذائية بالمنوفية



سيارات القوات المسلحة لبيع المنتجات الغذائية بالمنوفية



سيارات القوات المسلحة لبيع المنتجات الغذائية بالمنوفية