اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توفير 6 سيارات متنقلة للسلع الغذائية ومواد التعقيم بأسعار الجملة بالمنوفية

الإثنين، 30 مارس 2020 12:25 م
توفير 6 سيارات متنقلة للسلع الغذائية ومواد التعقيم بأسعار الجملة بالمنوفية سيارات القوات المسلحة لبيع المنتجات الغذائية بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون بمحافظة المنوفية ، تعليماتة بضرورة التنوية عن وجود منافذ القوات المسلحة التى تشارك فى تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

 بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وبمشاركة القوات المسلحة فى حماية الشعب المصرى لمجابهة فيروس .

وأكد المحاسب مجدى رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، على توفير 6 سيارات مصانع القوات المسلحة التى تقوم بطرح مواد الكحول وبقاله جافة ولحوم ودواجن ومطهرات ومواد التعقيم بأسعار الجملة ، بمدينة الشهداء والعراقية وكفر عشما .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أعلن عن توفير منافذ متنقلة من منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، يأتى هذا فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الإحتياجات والمتطلبات الأساسية بأسعار مناسبة والقضاء على جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما صرح محافظ المنوفية بأن المنافذ تعد دفعة أولى وسيتم توفير منافذ أخرى متنقلة وثابته بنطاق المحافظة ، وسيتم البدء اليوم بمدينة شبين الكوم فى المواقع التالية ( مزلقان العبور بحى غرب - مجمع المواقف بمدخل ميت خاقان– ميدان الكاتعة بالحى القبلى - ميدان جلهوم بشارع سعد زغلول بالبر الشرقى – أمام مركز شرطة شبين الكوم بحى غرب )، كما سيتم توفير منافذ جديدة بدءً من غداً على كافة مراكز المحافظة ، هذا وتتضمن المنافذ بيع المنظفات والمطهرات والكحول وكذا لحوم مبردة ومواد غذائية وسلع أساسية .

هذا وقد أكد المحافظ على أن الدولة تقف بجانب أبنائها بتوفير إحتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع الثابتة أو المتحركة ، بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء وخاصة فى ظل هذه الظروف الطارئة، موجهاً الشكر لرجال القوات المسلحة على ما يبذلوه من جهد فى خدمة وطنهم الغالى مصر.

سيارات القوات المسلحة لبيع المنتجات الغذائية بالمنوفية (1)
سيارات القوات المسلحة لبيع المنتجات الغذائية بالمنوفية 

 

سيارات القوات المسلحة لبيع المنتجات الغذائية بالمنوفية (2)
سيارات القوات المسلحة لبيع المنتجات الغذائية بالمنوفية 

 

سيارات القوات المسلحة لبيع المنتجات الغذائية بالمنوفية (3)
سيارات القوات المسلحة لبيع المنتجات الغذائية بالمنوفية

 

سيارات القوات المسلحة لبيع المنتجات الغذائية بالمنوفية (4)
سيارات القوات المسلحة لبيع المنتجات الغذائية بالمنوفية

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

فيروس كورونا

سيارات القوات المسلحة

بيع الخضراوات باسعار مخفضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توفير سيارتين لبيع الخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة فى مدينة سفاجا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:15 م

6 سيارات متنقلة فى القصير لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 11:16 ص

محافظ المنوفية يخصص 11 مدرسة لتسليم شرائح التابلت لطلاب الأول الثانوى

الإثنين، 30 مارس 2020 12:05 م

محافـظ المنوفية: منافذ متحركة لبيع السلع الأساسية والمطهرات والكحول ..صور

الأحد، 29 مارس 2020 11:00 ص

محافظ المنوفية: حملات تموينية يومية على الأسواق لضبط المخالفين

السبت، 28 مارس 2020 03:46 م

محافظ المنوفية : إجراءات عاجلة لتعويض المتضررين من موجة الطقس السيئ بنطاق المحافظة

السبت، 28 مارس 2020 02:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

زى النهارده.. ليفربول يسحق توتنهام برباعية فى الدورى الإنجليزى 2014

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة