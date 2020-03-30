توصيل 2300 متر كابلات كهربائية لمستشفى إدفو الجديدة بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

انتهت أعمال توصيل الكابلات الكهربائية القادمة من محطة محولات الحبارى إلى المستشفى العام الجديدة بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، إلى توصيل 2300 متر حتى اليوم الاثنين، وجارى استكمال باقى التوصيلات المطلوبة لبدء العمل فى المستشفى الجديد بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

وأكد العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تم تشكيل لجنة برئاسة علاء الدين حسين، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وبحضور هندسة الكهرباء وهندسة الرى ومندوب الصحة والطرق والكبارى ومقاول التنفيذ للمعاينة على الطبيعة، والوقوف عما تم الانتهاء منه حتى اليوم.

وأضاف رئيس مدينة إدفو، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من ٢٣٠٠ متراً، والعمل جارى بالموقع، وتم التنبيه على هندسة الكهرباء بتوفير كابلات لاستمرار العمل، وأفادت رئيسة هندسة كهرباء إدفو بوصول دفعة جديدة غداً الثلاثاء.

وأشار "عامر"، إلى أنه تم التنبيه على مقاول التنفيذ لتكثيف العمل وزيادة المعدات والإخطار الفورى لأى توقف، كما تم المرور على بعض المزارعين لتبين إذا كان هناك أى اعتراضات تواجه عمليه الحفر وعقد بعض اللقاءات على الطبيعة معهم ووجد كثير من الترحيب منهم وإبداءهم لأى مساعدات تطلب منهم وسيتم المتابعة بصفة يوميه حتى الانتهاء من وصول الكابل للمستشفى العام الجديدة.

وفى سياق آخر، وجه رئيس مدينة إدفو، الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المباعة، كما تم التشديد على أهمية التحرك الفورى اعتباراً من اليوم لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش للتجار، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة التى وجه بها محافظ أسوان.



توصيل كابلات كهربائية لمستشفى إدفو الجديدة (1)



توصيل كابلات كهربائية لمستشفى إدفو الجديدة (2)



توصيل كابلات كهربائية لمستشفى إدفو الجديدة (3)



