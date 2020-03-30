تواصل الحملات الشعبية للتطهير والتعقيم بمركز بئر العبد بشمال سيناء .. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت فى مركز بئر العبد بشمال سيناء اليوم حملات تعقيم وتطهير للمنشأت والمصالح الحكومية والأهلية والشوارع والمحلات فى نطاق المدينة والقرى بعموم أنحاء المركز.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد ، أنه فى إطار التعاون المشترك بين مركز ومدينة بئر العبد والإدارة الصحية ببئر العبد ، وبدعم من الشباب المعاون بمركز ومدينة بئر العبد استمرت اليوم مبادرة حملة التعقيم ضد فيروس كورونا.

وقامت الحملة اليوم برش وتعقيم عدد 25عمارة، بالإضافة إلى مساكن الاوقاف ومنطقة السويقة و بنك مصر، كما شهدت قرية النجاح أعمال تعقيم شملت مقرات حكومية ومساجد ، وفى قرى الخربة ورابعة ونجيلة .

يذكر أن مركز بئر العبد، بشمال سيناء شهد منذ انطلاق تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا تسابق الشباب بالمدينة والقرى بجهودهم التطوعية لاتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد. وسجلت الفرق الشبابية حضورها بمبادرة التعقيم، أطلقها مجموعة من الشباب بقرية "رمانة" على مشارف مركز بئر العبد من الناحية الغربية، ضد فيروس كورونا.

وخلالها قام الشباب يعاونهم رموز القرية بعمليات رش وتعقيم وتطهير للمنشأت والشوارع والمحلات. وبدورهم أطلق المبادرين من الشباب بقرية "الخربة" حملة تعقيم لقريتهم، خلالها طافوا شوارع القرية وهم يقمون بأعمال تعقيم شملت المساجد والمقرات الحكومية والمنازل والشوارع، وشاركهم فى جهودهم قيادات القرية التنفيذية ورموز شعبية.

وتكررت فى قرية "6 أكتوبر"، غرب مدينة بئر العبد مشاهد حملات التعقيم، وشملت رش بالمواد المطهرة للشوارع ومحلات ومساجد، بمعاونة أهل القرية، الذين وفروا سيارات نقل وأدوات الرش للشباب وتسابق بدورهم الشباب من أعمار مختلفة فى القيام بواجبهم.

وشهدت قرية "رابعة "، على مسار الطريق الدولى "العريش القنطرة "، بنطاق مركز بئر العبد، أعمال تطهير وتعقيم نفذها الشباب مجتمعين بعد أن وفروا بجهودهم الذاتية وسائل النقل وأدوات ومعدات التعقيم وانطلقوا بها مكثفين التعقيم للشوارع والمنازل وسط حفاوة وترحيب الأهالى بهذا العمل الخيرى.

وفى داخل مدينة بئر العبد، أطلق محسن سالم رئيس المدينة حملة تطهير وتعقيم بمعاونة جهات الاختصاص من الصحة والشباب والرياضة، والطب الوقائى، وبدورهم حرص الشباب على المشاركة فى هذه الحملة بجهود تطوعية، وتقديم خدمات توفير معدات وسيارات والإسهام بجهدهم فى الأعمال المنفذة والتي تتواصل داخل المدينة، وخلالها يجرى التعقيم والتطهير للشوارع والمنشآت الحكومية والخاصة والمساجد والمحابس والدواوين وأماكن ومحطات الانتظار ومناطق تجمعات الأسواق وأمام البنوك وواجهات المحلات وأسوار المنازل، وانتقل الشباب لمناطق تجمعات سكنية وأحياء وتمكنوا من تطهير وتعقيم وحدات سكنية بأكملها.





الحملات الشعبية والأهلية للتطهير والتعقيم





الحملات الشعبية والأهلية للتطهير والتعقيم





الحملات الشعبية والأهلية للتطهير والتعقيم





الحملات الشعبية والأهلية للتطهير والتعقيم





الحملات الشعبية والأهلية للتطهير والتعقيم





الحملات الشعبية والأهلية للتطهير والتعقيم





الحملات الشعبية والأهلية للتطهير والتعقيم





الحملات الشعبية والأهلية للتطهير والتعقيم





الحملات الشعبية والأهلية للتطهير والتعقيم





الحملات الشعبية والأهلية للتطهير والتعقيم