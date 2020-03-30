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تنفيذ حملة تعقيم لـ 7 مقرات حكومية بوسط سيناء

الإثنين، 30 مارس 2020 10:36 ص
تنفيذ حملة تعقيم لـ 7 مقرات حكومية بوسط سيناء تعقيم المنشأت الحكومية بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة نخل بشمال سيناء ،الانتهاء من تعقيم وتطهير 7 مقرات حكومية،استكمالا لحملات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت الحيوية والشوارع وغيرها ،وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،بضرورة مواصلة تنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البيان،أنه قامت الأجهزة التنفيذية بنخل بأعمال رش وتعقيم المصالح الحكومية والخدمية بنخل ، وتم التنسيق مع الإدارة البيطرية بنخل،رش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمركز وتعقيم ورش بأيدى رجال وشباب مدينة نخل،مقرات " مبنى مجلس المدينة ، وحدة التضامن ، ونقطة الاسعاف ، ومركز الشباب والوحدة الصحية ومكتب البريد والإدارة الزراعية".

كما أعلنت وحدة ناقلات الأمراض بشمال سيناء فى بيان لها ، فى وقت سابق اليوم،الانتهاء من رش وتعقيم وتطهير 13 منشأة تعليمية وخدمية فى مدينة العريش ، فى إطار الحملة القومية لتطهير المدارس والمصالح الحكومية "حملة كورنا ".

وقال اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء ان عمليات تطهير وتعقيم المبانى والمنشآت والمصالح الحكومية والمدارس والشوارع والميادين لمجابهة فيروس كورونا، مستمرة بجانب التوعية المستمرة للمواطنين من خلال الإذاعة المحلية ومركز الإعلام والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

وأعلن العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ، على استمرار تشغيل غرف العمليات الفرعية فى كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة، وإخطار غرفتى العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء بأى إجراءات متخذة لمواجهة فيروس كورونا .

وأشار الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء على توافر مستلزمات مكافحة العدوى، وتوفير مخزون استراتيجى من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير بمختلف مستشفيات المحافظة.

 


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