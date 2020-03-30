اليوم السابع
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تموين قنا: صرف 97 % من المقرارات التموينية لشهر مارس

الإثنين، 30 مارس 2020 03:00 ص
تموين قنا: صرف 97 % من المقرارات التموينية لشهر مارس مقرارات تموينية - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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قال أحمد السيد عبد اللطيف وكيل تموين قنا، أنه تم صرف 97 % من إجمالي السلع والمقررات التموينية للمواطنين عن شهر مارس من خلال منافذ البيع للبدال التمويني ومشروع جمعيتي، مؤكدا فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم توجيه الشركة المصرية لتجارة الجملة بتلبية الاحتياجات اللازمة لصرف السلع عن شهر ابريل 2020 . 

وأشار وكيل وزارة التموين، الي توافر جميع المواد البترولية بمحطات الوقود، مضيفا أنه تم توجيه المستودع الرئيسي بتوفير رصيد كافي من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة . 

وأشار إلي قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية من خلال التنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة قنا وشرطة المرافق بفض الأسواق العشوائية والغير مرخصة وانهاء تجمعات الباعة الجائلين والمواطنين بدائرة بندر قنا مع الابقاء علي المحال المرخصة لبيع الخضر والفاكهة في تقديم الخدمة للمواطنين.

من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا، وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات ، المحاكم ، السجون ، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.


 


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