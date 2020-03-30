اليوم السابع
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تقسيم العمل بسوق العبور لثلاث فترات وتشغيل 32 ميزانا لمنع الازدحام.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 03:27 م
تقسيم العمل بسوق العبور لثلاث فترات وتشغيل 32 ميزانا لمنع الازدحام.. صور فحص المترددين على سوق العبور للوقاية من كورونا
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن عمليات تطهير وتعقيم سوق العبور تتم بصورة دورية على مدار 24 ساعة باستخدام مواد آمنة بواسطة شركة متخصصة وتحت إشراف مديرية الصحة بالقاهرة، وتشمل حملات التعقيم جميع شوارع وعنابر السوق.
 
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن السوق يعمل بكامل طاقته، حيث تم تشغيل جميع كبائن وموازين البوابات ( 13 ميزان دخول و 19 ميزان خروج ) تفاديًا للازدحام وتكدس السيارات على البوابات.
 
 
وفى السياق، كثف الجهاز التنفيذي لسوق العبور ، من إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث تم وضع آلية لتشغيل السوق للحد من التجمعات والتكدس داخله ووفر الجهاز التنفيذي للسوق ، جهازين لقياس درجة حرارة المترددين على السوق من خارج البوابات مع وضع لوحات إرشادية داخل السوق والعنابر للتوعية وتوضيح طرق الوقاية من فيروس كورونا .
 
كما يتم توزيع الكمامات والقفازات الطبية على العاملين ، كما تم تقسيم التعامل على كافة المنتجات لمنع التكدسات والتجمعات حيث تم تخصيص الفترة من 10صباحًا إلى 6 مساءً لنشاط الخضروات والفترة من 6 مساءً إلى 12 مساءً لنشاط الفاكهة والفترة من 12 مساءً إلى 10 صباحًا لنشاط الأسماك .
 
وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين . 
 
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة  .
 
 
فحص المترددين على سوق العبور للوقاية من كورونا (2)
فحص المترددين على سوق العبور للوقاية من كورونا 

تعقيم سوق العبور (1)
تعقيم سوق العبور 

تعقيم سوق العبور (2)
تعقيم سوق العبور 

فحص المترددين على سوق العبور للوقاية من كورونا (1)
فحص المترددين على سوق العبور للوقاية من كورونا 

 


سوق العبور

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القاهرة

فيروس كورونا

كورونا

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