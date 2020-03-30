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تفاصيل إحباط تهريب صفقة آثار بالمنيا تضم 113 قطعة فرعونية ويونانية ورومانية

الإثنين، 30 مارس 2020 12:01 م
تفاصيل إحباط تهريب صفقة آثار بالمنيا تضم 113 قطعة فرعونية ويونانية ورومانية المتهم والآثار المضبوطة بالمنيا
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط شخص بدائرة مركز شرطة ملوى، وبحوزته 113 قطعة أثرية بقصد الاتجار.

 

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار وعرضها للبيع.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على 113 قطعة وعملة أثرية ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية، وبعرض المضبوطات على مفتشى آثار المنيا أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار وأنها نتاج أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بمسكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الأثرية وضبط مرتكبيها والقائمين على ترويجها بقصد الإتجار.


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