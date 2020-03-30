تعليم كفر الشيخ: تخصيص 14 مدرسة لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الاول الثانوى

قالت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها خصصت 14مدرسة ب 13 إدارة تعليمية، لتسليم شرائح التابت للطلاب، وتم اعلان أسماء المدارس التي ستستقبل الطلاب، ففي كل إدارة تعليمية مدرسة معدا كفر الشيخ تم تخصيص مدرستين مدرسة للطلاب وأخرى للطالبات .

وأضافت وكيل الوزارة ، أنها تابعت تطهير وتعقيم المدارس بالإدارات التعليمية ، وخاصة المدارس التي تم تخصيصها لتسليم الطلاب والطالبات شرائح التابلت للصف الأول الثانوي، ففي إدارة كفر الشيخ التعليمية تم تخصيص مدرستي شهيد السلام الثانوية للبنين ، ومدرسة الشهيد عزت الشافعي للبنات ، وبإدارة دسوق التعليمية مدرسة دسوق الثانوية للبنات ،وبإدارة برج البرلس، مدرسة برج البرلس المشتركة.

وأكدت وكيل الوزارة ، كما تخصيص بإدارة غرب كفر الشيخ ، مدرسة صندلا المشتركة ، وبإدارة بلطيم ، مدرسة زين الرفاعي الثانوية ، وبإدارة فوه التعليمية ،مدرسة فوه الثانوية المشتركة ، وبإدارة مطوبس التعليمية ، مدرسة مطوبس الثانوية المشتركة ، وبإدارة الحامول التعليمية، مدرسة الحامول الثانوية للبنات ، وبإدارة سيدي سالم التعليمية ، مدرسة سيدي سالم الثانوية للبنات، وبإدارة الرياض التعليمية ، ومدرسة عابد عبدالعال الثانوية للبنات،وبإدارة قلين التعليمية ، مدرسة الشهيد أحمد صلاح مالك الثانوية ، وبإدارة بيلا التعليمية ، مدرسة بيلا الثانوية للبنات ، وبإدارة سيدي غازي التعليمية ، مدرسة الشهيد أشرف قزاز الثانوية .

وقالت وكيل تعليم كفر الشيخ ،أنها شددت على مدراء المدارس استقبال طلاب الصف الأول الثانوي لتسليم شرائح التابلت ،منعا للتكدس والزحام عند السنترالات، كما وجهت بتسليم الشرائح في فصول متعددة ، منعاً للزحام ، على أن يكون مع الطالب شهادة الميلاد أو صورة طبق الأصل منها وبطاقة الرقم القومي للأب.



















