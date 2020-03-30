تعليم الإسكندرية: زيادة عدد مدارس توزيع شائح التابلت إلى 21 مدرسة

الإسكندرية جاكلين منير

صرّح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية ، أنة تقرر زيادة أعداد المدارس التى تقوم بتوزيع شرائح التابلت على الطلاب الى 21 مدرسة موزعة على الادارات التعلمية المختلفة

و أشار وكيل وزارة التربية و التعليم بالاسكندرية ، فى بيان صادر اليوم أن فعاليات تسليم شرائح أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ) لأولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي ، قد انطلقت بالإدارات التعليمية الثماني اليوم ، حيث تم تحديد مراكز ومنافذ التسليم بكل إدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمبيعات بالشركة المسئولة عن تسليم الشرائح

وشدد يوسف الديب في تعليماته لمديري عموم الإدارات وإدارة الأمن بالمديرية والتطوير التكنولوجي وإدارة الاتصال السياسي والأقسام التابعة لها بالإدارات بتنظيم طريقة التسليم واتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان بترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التكدس وتقليل التجمعات ومجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره مع توفير مقاعد للمواطنين حرصا على راحتهم

فيما أصدر اللواء محمد الشريف توجيهاته لمديرية التربية والتعليم بفتح 13 مدرسة أخرى وتجهيزها لاستقبال واستيعاب أولياء الأمور ، ليصبح إجمالي المدارس ( 21 ) مدرسة ، وهي مدارس ثانوية الكويت والشهيد محمد السيد حفني وتقسيم الزهور وعمر بن الخطاب التجريبية بإدارة المنتزه ومدرسة 25 يناير والرمل الثانوية بنين وعبد العزيز جاويش والناصرية بنين بإدارة شرق ومدرسة نبوية موسى الثانوية الجديدة بنات ومدرسة شدوان بإدارة وسط ومدرسة رأس التين الثانوية بنات ورأس التين الثانوية بنون بإدارة الجمرك ومدرسة السادات الثانوية العسكرية ومدرسة رأس التين الإعدادية ومينا البصل الإعدادية بنات بإدارة غرب ومدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات ومدرسة الفتوح الإسلامية بإدارة العجمي ومدرسة فتح الله كيرة الثانوية ومدرسة جابر بن حيان بإدارة العامرية ومجمع 25 يناير ومدرسة حسن عباس حلمي بإدارة برج العرب ، هذا وقد أصدر اللواء محمد الشريف تعليمات بتخصيص منافذ أخرى للتوزيع بجميع الإدارات نظرا لظهور بعض التجمعات خلال التسليم باليوم الأول وأصدر سيادته توجيهات للشركة بتوفير عدد من المندوبين الإضافيين لتسليم الشرائح بكل إدارة حرصا على صحة وسلامة المواطنين