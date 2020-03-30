"تعليم الإسكندرية": اختيار مدارس بجوار مكاتب البريد لصرف المعاشات منعا للتكدس

الإسكندرية جاكلين منير

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية اجتماعًـا تنسيقيًّـا مطولا مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة الدولة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.

وذلك للاستعانة ببعض المدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل وفق المواعيد المحددة من هيئة البريد، على أن يكون صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1و2 و3 أبريل، ولفئة المعاشات من ألف حتى ألفى جنيه خلال أيام 5 و6 و7 أبريل، وللفئة التى تزيد عن ألفى جنيه يومى 8 و9 أبريل القادم، مع الأخذ فى الاعتبار أن الذين لم يصرفوا فى الأيام المحددة يمكنهم الصرف يوم 12 من أبريل.

ومن جانبه أصدر يوسف الديب وكيل الوزارة تعليماته لمديرى عموم الإدارات التعليمية وإدارة الأمن بالمديرية لتقديم الدعم الكامل للإدارة العامة للبريد بالمدارس التى تم اختيارها للاستعانة بها فى إدارات المنتزه وشرق ووسط والجمرك وغرب لتنظيم الصرف بطريقة تليق بمؤسسات الدولة والمواطنين مع مراعاة وجود مسافات كافية بين المواطنين لا تقل عن المتر لمنع التجمعات.

وقد اتخذت الإسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والاحياء، وتطبيق الاجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، تكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الالعاب الالكترونية، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الاسواق العشوائية الاسبوعية وشدد على عدم اقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الاسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الاحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل إلى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.



جانب من الاجتماع