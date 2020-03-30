اليوم السابع
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تعرف على طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%.. أبرزها الـATM والواتس آب

الإثنين، 30 مارس 2020 11:48 ص
تعرف على طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%.. أبرزها الـATM والواتس آب رئيس بنك مصر
كتب - أحمد يعقوب

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قال بنك مصر إنه أتاح شراء الشهادة ذات عائد 15%، من خلال ماكينات الصراف الآلى والواتس آب، وهو الوعاء الإدخارى الجديد "شهادة ابن مصر" وهى شهادة إدخار ذات عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهراً.
 
 
وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنوياً، ويصرف العائد شهرياً ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالى للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
 

والقنوات المتاحة للعملاء للحصول على الشهادة، بالنسبة لعملاء البنك القائمين، يتم إضافة المبالغ المراد ربطها إلي الحساب عن طريق تحويل بنكي لحساب العميل  بالبنك، طلب ربط الشهادة عن طريق القنوات الإلكترونية فقط (الإنترنت أو الموبايل البنكي، أو الموقع الاليكتروني للبنك، أو مركز الاتصال 19888، أو البريد الإلكتروني ibnmisr@banquemisr.com، أو عن طريق ماكينات الصراف الاّلى، أو الواتس اب علي رقم 0020219888) مع  التأكيد على عدم زيارة الفرع لمنع التكدس حفاظاً علي سلامة العملاء وسلامة العاملين بالبنك، سيتم إرسال رسالة تأكيد الربط في اليوم التالي علي أقصي تقدير.

 

أما بالنسبة للعملاء الجدد يتم التحويل من بنك العميل الي بنك مصر على حساب رقم: Ibn Masr 1000290000000030.

 

مع التأكيد على إضافة الغرض من التحويل (ربط شهادة ابن مصر، ورقم بطاقة العميل، ورقم محمول العميل) ولن يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة، وسيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات فى اليوم التالى ولن تقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.


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مصر

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