تعرف على المناطق المغلقة بالإسكندرية.. للوقاية من كورونا

شهدت الاسكندرية تطبيق لعدد من القرارات الصادرة ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ قرارات رئيس الوزراء، بإغلاق كافة الكافيهات والمطاعم واماكن التجمعات سواء الثقافية أو الترفيهية.

يأتى ذلك فيما أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، عدة قرارات من شأنها منع التجمعات والحد من إنتشار فيروس كورونا، حيث أصدر المحافظ عدة قرارات بشأن كافة المنشأت التى قد تتسبب فى تجمعات تؤدى إلى انتشار الفيروس، وذلك ضمن حزمة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتلك الاماكن المغلقة بمحافظة الإسكندرية هى :

1 الأسواق الاسبوعية مثل سوق الجمعة والطيور وسوق الأحد بمنطقة خروشيد، ومنع كافة أشكال التزاحم بالاسواق اليومية وتغريم المخالفين لذلك

2 منع كافة المراسى السياحية التى تنظم رحلات بحرية للمواطنين بمنطقة بحرى، بعد التنسيق مع كافة الجهات الامنية المعنية

3 اغلاق كافة شواطئ الاسكندرية أمام الجمهور بما فى ذلك شواطئ المنتزة والمعمورة

4 اغلاق كافة المتنزهات، حديقة الحيوان وانطونيادس وحدائق الشلالات والمنتزة أمام الجمهور

5 المشارح والملاهى ودور السينما والاندية الرياضية وصالات الجيم وملاعب الكرة

6 اغلاق مكتبة الاسكندرية ووقف كافة الانشطة الثقافية بها

7 اغلاق دار الاوبرا وكافة المراكز الثقافية

8 اغلاق كافة الكافيهات والمطاعم سواء على الكورنيش أو داخل الاسكندرية، وتعمل للدليفرى فقط

9 اغلاق قلعة قايتباى وكافة المناطق الاثرية والمتاحف

10كل ما سبق بالاضافة إلى كل ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن مثل المراكز التعليمية والحضانات ومنع تدخية الشيشة على المقاهى .