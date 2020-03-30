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تعرف على أسعار فانوس رمضان 2020 وأنواعه

الإثنين، 30 مارس 2020 05:00 ص
تعرف على أسعار فانوس رمضان 2020 وأنواعه فانوس
كتبت سماح لبيب

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رغم توقف مصانع وورش فوانيس رمضان عن استكمال عمليات الإنتاج اللازمة لبدء البيع خلال أيام بسبب التخوف من التجمعات وانتشار فيروس كورونا ، إلا أن هناك عددا كبيرا من المصانع والورش انتهت من 60% من إنتاجها. 
 
وأعلن بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال لـ"اليوم السابع"، عن الأسعار الجديدة للفوانيس التى تباع للجمهور فى موسم رمضان العام الجارى 2020 ومنها:  
 
1-  فوانيس بلاستيك تغنى وتنور تبدأ من الحجم الصغير يشبه الميدالية بسعر 3 جنيهات ويصل حتى 50 جنيها. 
 
2 -  الفانوس الخشب ويبدأ من 1.5 جنيه الحجم الصغير الميدالية ويصل سعر الحجم الكبير إلى 200 و 250 جنيها. 
 
3 -  الفانوس الخيامة عبارة عن سلك مكسو بالقماش ويتراوح من 25 إلى 150 جنيها حسب الحجم. 
 
4 -  الفانوس الخرز ويبدأ من 50 إلى 400 جنيه للواحد على حسب كميات الخرز الموجودة به .  
 
 
يذكر أن اتحاد الغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربى ناشد الكثير من التجار والمصنعين بتقليل التجمعات فى المصانع منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على العمالة المصرية من الضرر وتفشى الأمراض، وطالب بعض المصنعين بأخذ راحة لمدة أسبوعين للابتعاد عن أى تجمعات خاصة بعد إعلان الحكومة أخذ المزيد من الاحتياطات خلال ال 10 أيام المقبلة.

اخبار الاقتصاد

كورونا

فوانيس رمضان

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