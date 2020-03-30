تشجيعا على زيادة الإنتاج.. تسهيلات للحصول على "صوب خضروات".. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع"، خطوات الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بخصوص انشاء ترخيص صوبة زراعية للخضروات، وأكد تقرير صادر من الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية برئاسة المهندس محمود عطا، أن هناك تسهيلات في إجراءات المتبعة للمزارعين الراغبين في الحصول على ترخيص الصوب الزراعية للخضروات، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2012 ، والقرار الوزاري رقم 1244 لسنة 2016 والخاص باستخراج تراخيص الصوب وهى كالآتى:

-تبدأ الاجراءت بطلب تراخيص من أصل و صورتين قبل الزراعة إلى مديرية الزراعة المختصة التابعة محل إقامة المشتل أو الصوبة.

-تحرير محضر معاينة لمساحة محل الطلب لترخيص المشتل أو الصوبة و من أصل وصورة يحرر ويعتمد من مديرية الزراعة المختصة.

-رسم كوركى من أصل وصورة يحرر ويعتمد من مديرية الزراعة المختصة.

-عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لصاحب الترخيص المحرر الطلب باسمه.

-حوالة بريدية باسم المهندس رئيس الإدارة المركزية للبساتين – حسابات ثالث وزارة الزراعة.

-صورة معتمدة من الجمعية بالحيازة أو عقد الأرض إيجار أو تملك.

-فى حالة الأرض "وضع اليد " يشترط موافقة كتابية من إدارة أملاك الدولة.

-ترسل المستندات الخاصة بالتراخيص إلى الإدارة المركزية للبساتين لإستخراج الترخيص من قبل مديرية الزراعة المختصة.

-تكلفة الحصول على الرخصة 20 جنيها وهى قيمة الرسوم.

-مدة صلاحية الترخيص عام واحد من تاريخ إصدارها .

ومن جانبه قال الدكتور علاء البحراوى مدير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل، أن تكلفة صوبة الخضروات تبدأ من 4 الى 20 ألف جنيه حسب الإمكانيات ، مشير الى أن الامكانيات تختلف سواء الشددات والأقواس والنوزال التي تحمل النبات داخل الصوبة، وخراطيم الرى ـ والمكينة ، والغطاء سواء كان شبك او بلاستيك.

وأكد مدير ادارة الخضر أن تكلفة الحصول على رخصة لصوبة الخضراوت 20 جنيها، وأن إدارة الخضر مستمرة فى عملها لمنح المزيد من موافقات رخص الصوب الزراعية ، ويؤكد 80% من انتاجها "اورجانيك" خالية من المبيدات والأسمدة لأنها محمية من كل الإصابات.