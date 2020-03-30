تسليم 2481 بطاقة ذكية وضبط كميات من الحكل والكمامات بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المحاسب عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الاثنين، إن المديرية تسلمت ألفين و481 بطاقة تموينية ذكية جديدة، ما بين "بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد وفصل اجتماعي".

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن وكيل الوزارة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وجه بتشكيل لجنة لفرز تلك البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة.

وأوضح أن وكيل الوزارة شدد على مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، توزيع وتسليم تلك البطاقات لأصحابها وتفعيلها للصرف.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات الرقابية بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون بين مديرية التموين، ومباحث التموين والأجهزة الرقابية من ضبط 20 ألف جوانتي وكمامة، وكميات من المطهرات والكحل ضمن الحملات، لمنع التلاعب في الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والإعلان عن الأسعار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تمكنت الحملات من ضبط 400 لتر كحول خام، 4800 لتر معطر خام، 15800 عبوة وبخاخ من منتجات المصنع النهائية من الكحول والمعطرات وجيل المطهر مختلفة الأنواع والأحجام ، وتمكنت من ضبط صاحب مصنع غير مرخص " بير سلم" لتصنيع الكحول والمطهرات المغشوشة ،وبحوزته 120 ألف زجاجة كحول .

وقال المحافظ، كما تم ضبط 5 ألاف كمامة داخل المخازن الملحقة بالمحل بإحدى المواطنات ـخاصتها وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط 6 ألاف كمامة لدى تاجر، تم حجبهم ،لبيعهم في السوق السوداء، مؤكداً أنه وجه باستمرار الحملات الرقابية على الاسواق والصيدليات لضبط المخالفين.