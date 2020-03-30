اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 04:28 م
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تسليم شرائح الإنترنت لجميع طلاب أولى ثانوى بالفيوم

الإثنين، 30 مارس 2020 04:21 م
تسليم شرائح الإنترنت لجميع طلاب أولى ثانوى بالفيوم التابلت - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيو، عن تسليم شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوي بجميع الإدارات التعليمية بالمدارس .

ولفتت المديرية في بيانا لها أنه في إدارة غرب الفيوم التعليمية يتم التسليم بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين.

وفي إدارة شرق الفيوم التعليمية يتم التسليم بمدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات" أم المؤمنين الثانوية للبنات سابقا"، و مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات.

وفي إدارة إطسا التعليمية  يتم التسليم بمدرسة الشهيد محمد أحمد عبدالسلام" إطسا الثانوية سابقا" ومدرسة الحجر الثانوية ومدرسة الغرق الثانوية و مدرسة عتامنة المزارعة الثانوية و مدرسة قلمشاة الثانوية.

وفي إدارة سنورس التعليمية يتم التسليم بمدرسة فيديمين الثانوية وفي إدارة طامية التعليمية يتم التسليم بمدرسة الشهيد محمد سيد ابوشقرة، وفي إدارة إبشواي التعليمية يتم التسليم بمدرسة إبشواي الثانوية، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية يتم التسليم بمدرسة الشواشنة الثانوية، كما يتم تسليم شرائح الانترنت بمكاتب الشركة المصرية للاتصالات على مستوى المحافظة.

 
 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

نظام التابلت

مديرية التعليم بالفيوم

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