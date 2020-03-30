اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 07:31 م
خالد صلاح
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تسجيل 8 إصابات بفيروس "كورونا" بين الجزائريين القادمين من الخارج

الإثنين، 30 مارس 2020 06:05 م
تسجيل 8 إصابات بفيروس "كورونا" بين الجزائريين القادمين من الخارج طائرة الخطوط الجوية الجزائرية
أ ش أ

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ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين الخاضعين للحجر الصحي من القادمين من الخارج، وتم نقلهم إلى المستشفيات للخضوع للعلاج الطبي واتخاذ كل التدابير لتفادي انتشار الفيروس إلى أشخاص آخرين.
 
ويخضع 4448 جزائريا للحجر الصحي في 19 فندقا ومنشأة سياحية على مستوى البلاد منذ 14 يوما عقب عودتهم إلى الجزائر من 10 دول هي إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة وبلجيكا وألمانيا والبرتغال.
 
ويغادر أكثر من 4440 جزائريا الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الجزائرية عليهم لمدة 14 يوما عقب عودتهم من الخارج، وذلك اعتبارا من بعد غد الأربعاء.
 
وبحسب الوكالة.. فإن الجزائر سخرت كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيية لنقل هؤلاء مباشرة بعد خروجهم من الفنادق حيث سيتم نقلهم في حافلات معقمة خاصة إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية وإلى ميناءي وهران والجزائر العاصمة حتى يتمكنوا من استعادة جوازات سفرهم التي بقيت محجوزة عند دخولهم أرض الجزائر وكذا إخراج سياراتهم من الميناءين، كما سيتم نقل بعضهم بمعرفة أسرهم.
 
ووكان عبد العزيز جراد الوزير الأولى (رئيس الوزراء) الجزائرى، أكد اليوم الاثنين، أن الدولة لن تترك جزائريا واحدا بدون مساعدة فى هذه الظروف التى تمر بها الجزائر بسبب تفشى فيروس كورونا، وقال جراد- فى تصريحات خلال زيارته لمستشفى فرانز فانون بولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة): "نحن متأكدون وكلنا ثقة أن آليات التضامن التى وضعتها الدولة إذا ما أضفنا لها هبة التضامن التلقائى الذى عبر عنه المواطنون في ولاية البليدة وعبر كامل البلاد لن نترك جزائريا واحدا بدون مساعدة"، مشددا على أن الدولة الجزائرية وبالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تعصف بالبلاد جراء تراجع أسعار النفط لن نتخلى عن أى أسرة جزائرية مهما كان مكانها في الجبال أو في المدن أو في القرى أو في الصحراء".
 
وأضاف أنه "تم وضع آليات للتضامن بفروعها المحلية للاستجابة لاحتياجات الأسر المعزولة وللتكفل بكل الذين كانوا يستمدون قوتهم اليومي من فرص عمل يومية والذين منعهم الحجر من تحصيل مصدر قوتهم اليومي"، وقال "إذا ما حشدنا الجهود معا متحدين ومتضامنين سوف يسهل علينا مواجهة هذه الأزمة الصحية".

 


الجزائر

كورونا

صحة

فيروس كورونا

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