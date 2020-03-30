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تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب ليرتفع العدد إلى 534 حالة

الإثنين، 30 مارس 2020 07:58 م
تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب ليرتفع العدد إلى 534 حالة إصابات كورونا - أرشيفية
ماجد تمراز

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أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن وزارة الصحة المغربية، سجلت 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع العدد إلى 534 حالة.

 

وكشفت تقارير منظمة الصحة العالمية، بشأن المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، عن ارتفاع كبير فى نسب التعافى بين الحالات المصابة بالفيروس فى مصر، حيث بلغت نسب التعافى 21.7 % بينما كانت نسب الوفيات 6.6 %.

 

وفى الوقت الذى ارتفعت فيه الإصابات حول العالم بفيروس كورونا إلى 724 ألف و759 حالة، وبلغ عدد المتعافين 152 ألف و87 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 34 ألف و20 حالة حتى الآن.

 

وبلغت نسب التعافى فى الولايات المتحدة الأمريكية 3.2 %، بينما كانت فى الصين 92.9 % وكانت نسبة الوفيات 4.1%، وفى إسبانيا بلغ التعافى 18.4% والوفيات 8.5%، أما فى ألمانيا بلغت نسبة المتعافين 14.8% بينما كانت الوفيات 0.9%، وجاءت النسب بفرنسا 17.9% بينما كانت الوفيات 6.5%، بينما كانت نسبة التعافى إيطاليا 13.3% والوفيات11%.

 

ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن نسب التعافى من فيروس كورونا بإيران بلغت 32.3%، وسجلت نسبة الوفاة 6.9%، وفى إنجلترا انخفص معدل التعافى إلى 0.7% بينما كانت الوفيات 6.3%، وكانت بإسرائيل نسب التعافى 3.1% والوفيات 0.3%.

 

وإلى شرق المتوسط، حيث بلغ معدل فى المغرب 2.5%، بينما كانت الوفيات 2.3%، وفى لبنان 6.8% تعافى و2.3% وفيات، أما الكويت بلغت نسب الوفيات صفر، بينما كان المتعافين 26.3%، وسجلت السعودية 5.1% تعافى و0.6% وفيات، وفى روسيا نسب التعافى بلغت 4.2% والوفيات 0.5%.

 

 

 

 


المغرب

كورونا

فيروس كورونا

وزاره الصحه المغربيه

كوفيد 19

corona news

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