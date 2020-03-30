تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال

أعلن وزير الصحة السنغالى عبد الله ضيوف صار، الأحد، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقال الوزير - فى تصريح بثته الاذاعة السنغالية - إن من بين الحالات الالمصابة 4 حالات قادمة من الخارج، و8 حالات اتصال للمتابعة.
وأكد وزير الصحة السنغالى أن عدد المصابين بالفيروس وصل 142 حالة، وتم شفاء 27 حالة، يشار إلى أن الرئيس السنغالى ماكى صال أعلن يوم الاثنين الماضى حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد.
أعلن وزير الصحة السنغالى عبد الله ضيوف صار، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد.
وقال صار - في تصريح بثته الإذاعة السنغالية، السبت، إنه من بين 98 اختبارا تم تسجيل 11 حالة، منها شخصان وصلا من الخارج، وانتقل الفيروس إلى الآخرين عن طريق العدوى.
وأوضح الوزير السنغالى أن عدد المصابين في بلاده بالفيروس وصل إلى 130 شخصا في البلاد، شُفي منهم 18، ولا يزال 112 يتلقون العلاج.
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