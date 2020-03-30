تسجيل أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم

كتب سمير حسنى

نقلت شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى إحصاء لبعض الوكالات الأجنبية بتسجيل أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم ، وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا، طبقا لآخر الإحصائيات العالمية لفيروس كورونا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت 45907ألف إصابة ووفاة 2798 ألف حالة، أما الإصابات العالمية فبلغت 634835 ألف إصابة، ووفاة " 29957"، ووصل فيروس كورونا إلى 202 دولة حول العالم.

يذكر، أنه كان قد حدث ارتفاع فى عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم فى عدد من دول العالم، حيث سجلت إسبانيا أعلى زيادة في الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا طبقا لما ذكره موقع CNN الاخبارى، فقد سجلت إسبانيا 838 حالة وفاة أخرى بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا للأرقام الجديدة الصادرة عن وزارة الصحة الإسبانية يوم الأحد، ليصل عدد القتلى في البلاد إلى 6528 حالة وفاة.

على الرغم من أن الزيادة كانت الأعلى حتى الآن، إلا أن النسبة المئوية للزيادة انخفضت من 17% إلى 14%، وهي أدنى نسبة منذ 16 مارس.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات فيروسات التاجية النشطة أو الحالية إلى 57560 ألف من 54273 بزيادة قدرها 6 % ، وهو أقل بشكل حاد عن الأيام الأخيرة، يوم السبت، ارتفع عدد الحالات النشطة بنسبة 8.8%.