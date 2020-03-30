تزوير صلاحية 2000 دجاجة فاسدة لبيعها فى الرياض.. اعرف التفاصيل

وكالات

أحبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية وأمانة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، محاولة ثلاثة عمالة مخالفة من جنسية عربية تسويق وبيع أكثر من 2000 قطعة من الدجاج الفاسد منتهي الصلاحية يحمل تواريخ إنتاج جديدة مزورة، وذلك بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق استغلالاً للطلب المتزايد على السلع والمنتجات التموينية بأزمة كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أتلفت الوزارة جميع الكميات المضبوطة فور مصادرتها، واستدعت مالك المستودع الذى تم إغلاقه والواقع في مدينة الرياض والعمالة المتورطة للمساءلة عن الغش ووجود شبهة تستر تجارى تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

ويأتي ذلك إثر تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن عن المقر يفيد بوجود روائح كريهة والاشتباه بحركة العمالة ومزاولتهم لأنشطة مشبوهة، وبناء عليه تمت مداهمته بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض حيث تبين وجود الدجاج الفاسد خارج غرف التبريد وتزوير تاريخ الصلاحية وتوفير سيارات نقل مجهزة للبدء في تصريفه للأسواق.

وتشدد وزارة التجارة على التصدي لممارسات الغش والتقليد وضبط كل من يحاول التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين بتخزين أو عرض أو بيع المنتجات والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري والذي تصل عقوباته إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.