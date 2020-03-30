اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تزوير صلاحية 2000 دجاجة فاسدة لبيعها فى الرياض.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 30 مارس 2020 01:23 م
تزوير صلاحية 2000 دجاجة فاسدة لبيعها فى الرياض.. اعرف التفاصيل قطع دجاج
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية وأمانة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية،  محاولة ثلاثة عمالة مخالفة من جنسية عربية تسويق وبيع أكثر من 2000 قطعة من الدجاج الفاسد منتهي الصلاحية يحمل تواريخ إنتاج جديدة مزورة، وذلك بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق استغلالاً للطلب المتزايد على السلع والمنتجات التموينية بأزمة كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أتلفت الوزارة جميع الكميات المضبوطة فور مصادرتها، واستدعت مالك المستودع الذى تم إغلاقه والواقع في مدينة الرياض والعمالة المتورطة للمساءلة عن الغش ووجود شبهة تستر تجارى تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

ويأتي ذلك إثر تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن عن المقر يفيد بوجود روائح كريهة والاشتباه بحركة العمالة ومزاولتهم لأنشطة مشبوهة، وبناء عليه تمت مداهمته بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض حيث تبين وجود الدجاج الفاسد خارج غرف التبريد وتزوير تاريخ الصلاحية وتوفير سيارات نقل مجهزة للبدء في تصريفه للأسواق.

وتشدد وزارة التجارة على التصدي لممارسات الغش والتقليد وضبط كل من يحاول التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين بتخزين أو عرض أو بيع المنتجات والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري والذي تصل عقوباته إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.


السعوديه

الرياض

تزوير صلاحيه

دجاج

دجاج فاسد

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة