تزاحم أمام مكاتب البريد والبنوك بالمنيا.. والمحافظ يوجه بتوفير مقاعد.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

تشهد عدد من المصالح الحكومية بالمنيا زحاما شديدا من المواطنين لقضاء حوائجهم ومن بينها مكاتب البريد والبنوك وهذا ما دفع المحافظ لإصدار توجيهاته لرئيس مجلس المدينة بتوفير مقاعد للمواطنين أمام الصراف الآلى.

كما قام القائمين على البريد بإصدر تعليمات بتواجد المواطنين خارج مكاتب البريد وبقاء عميل واحد على شباك المعاملة مع الموظف كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا، إلا أن المواطنين تزاحموا أمام مكاتب البريد .

ومن ناحيته وجه اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا رئيس مدينة المنيا باتخاذ الإجراءات الاحترازية والسريعة لمواجهة فيروس كورونا فيما يتعلق بوجود ازدحام على ماكينات الصراف بالبنوك حيث وفرت الوحدة المحلية مقاعد لاستراحة العملاء فى انتظار أدوارهم حتى لا يحدث تزاحم.

ومن جهة أخرى يتابع رئيس مجلس المدينة ونوابه بالتعاون مع الإدارة البيطرية بالمنيا أعمال تطهير الشوارع والميادين الرئيسية، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتنظيم المواطنين المتكدسين أمام ماكينات الصراف الآلى بمدينة المنيا.

وكان محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا قد تابع تنفيذ توجيهات المحافظ فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والسريعة فيما يتعلق بوجود ازدحام على ماكينات الصرف بالبنوك، حيث تم توفير كراسى فى الشارع وتنظيمها على وجة السرعة لاستراحة العملاء فى انتظار أدوارهم حتى لا يحدث تكدسات .

يذكر أن مراكز محافظة المنيا الشمالية والجنوبية قد شهدت عدد من المبادرات لتنظيم المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلى منعا للتكدس والزحام ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



