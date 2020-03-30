اليوم السابع
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ترودو: كندا لا تحتاج فى الوقت الراهن لمساعدة الجيش فى احتواء تفشى كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 05:00 ص
ترودو: كندا لا تحتاج فى الوقت الراهن لمساعدة الجيش فى احتواء تفشى كورونا جاستن ترودو رئيس وزراء كندا
أوتاوا (رويترز)

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قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الأحد، إن كندا لا تخطط فى الوقت الراهن لاستخدام الجيش فى المساعدة فى جهود احتواء تفشى فيروس كورونا وإن كان هذا الخيار ما زال مطروحا.

 

وأعلنت الأقاليم العشرة فى كندا حالة الطوارئ وأمرت السكان بالبقاء فى منازلهم. وطبقا لإحصاءات أعلنتها الأقاليم وجمعتها هيئة الإذاعة الكندية ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس من 5655 يوم السبت إلى 6280 حالة فى حين ارتفع عدد الوفيات من 61 إلى 63، وعندما سئل عن إمكانية نشر القوات لمساعدة إقليم كيبيك أو أى أقاليم أخرى فى التصدى للفيروس لم يبد ترودو إلتزاما بهذا الشأن.

 

وقال ترودو فى مؤتمر صحفى "فى الوقت الراهن لم يقدم أحد طلبا محددا فى هذا الشأن ولا توجد خطط حاليا لقيام القوات المسلحة بعمليات فى كندا"، لكنه استدرك فى وقت لاحق قائلا "لم نغلق الباب أمام أى سيناريو"، ويوجد فى إقليم كيبيك حوالى نصف إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى كندا، وكان ترودو يتحدث خارج مقر إقامته فى أوتاوا حيث يقيم منذ أثبتت الفحوص إصابة زوجته صوفى بفيروس كورونا.

 

 


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