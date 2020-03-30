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ترامب لفوكس نيوز: حاكم نيويورك أفضل من بايدن ولا أمانع خوض السباق ضده

الإثنين، 30 مارس 2020 06:14 م
ترامب لفوكس نيوز: حاكم نيويورك أفضل من بايدن ولا أمانع خوض السباق ضده اندرو كومو
كتبت ريم عبد الحميد

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه لا يمانع أن يخوض سباق الرئاسة ضد حاكم نيويورك أندرو كومو، مضيفا أنه يعتقد أن كومو سيكون مرشح أفضل من نائب الرئيس السابق جو بايدن، الأوفر حاليا للفوز بالترشيح الديمقراطى.

 وفى مقابلة مع فوكس نيوز، سئل ترامب عن رد فعله بشأن التكهن بأن كومو سيكون مرشح أفضل للديمقراطيين.

 

 وقال ترامب:  لو ترشح كومو فلا بأس، لا أمانع أن أترشح أمامه، لقد عرفت أندرو منذ وقت طويل، ولا أمانع ذلك، لكن سأكون صادقا أعتقد أنه مرشح أفضل من جو النائم، فى إشارة إلى جو بايدن. وأضاف ترامب انه لا يمانع أن يترشح ضد جو بايدن، أعتقد أن أندرو سيكون أفضل على الأرجح، وأقول لك الآن، أنت تعرف، أريد شخص هذا البلد يقوم بمهمة رائعة، لكن أمل أن أفوز.

 

 ولن يترشح كومو للرئاسة، وأصبح السباق الديمقراطى الآن محصورا بين بايدن وسيناتور فيرمونت بيرنى ساندرز.

 

لكن البعض أشار، بحسب ما قالت قناة NBC News، إلى أنه ربما كان ينبغى على كومو أن يخوض سباق البيت الأبيض لأنه يدير أزمة فيروس كورونا فى نيويورك بشكل جيد. وكتبت الكاتبة الصحفية فى صحيفة نيويورك تايمز مورين داود، تقول إنها سألت كومو ما إذا كان الوضع الحالى قد أحيا أحلامه بخوض سباق الرئاسة. فقال لها إنه لا يريد، فهو يعرف السياسات الرئاسية، وكان فى البيت الأبيض مع الرئيس بل كلينتون ومع نائبه ال جور، لكنه متصالح مع وضعه الحالى وما يفعله.


حاكم نيويورك

اندرو كومو

دونالد ترامب

كورونا

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