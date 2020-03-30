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ترامب: ذروة تفشى الوباء والوفيات فى أمريكا ستحدث خلال أسبوعين

الإثنين، 30 مارس 2020 12:20 ص
ترامب: ذروة تفشى الوباء والوفيات فى أمريكا ستحدث خلال أسبوعين ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن ذروة تفشى الوباء ستحدث خلال أسبوعين، داعيا جميع الأمريكيين للالتزام بالقواعد والإرشادات.

وأضاف فى الإحاطة اليومية بشأن كورونا إنه من المتوقع أن تصل أعلى معدلات الوفيات في الأسبوعين المقبلين، وأن الحكومة تخطط لتمديد الخطوط التوجيهية حتى 30 أبريل.

وقال إنه يريد من كل مواطن أن يعرف أن لدى الولايات المتحدة أفضل العقول الطبية في العالم لمعالجة هذا المرض.

وأكد أن الظلام لا يمكن أن يهيمن على الشجاعة الأمريكية، وسنتغلب على هذه اللعنة غير المرئية.

حتى يوم الأحد ، كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 130.000 إصابة و 2300 حالة وفاة ، وفقًا للبيانات التي تحتفظ بها جامعة جونز هوبكنز.

وفي الوقت نفسه ، نصح سكان نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت بعدم السفر محليًا بعد أن تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 2000 في جميع أنحاء البلاد في غضون يومين.

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، مذكرة السفر يوم السبت ، وحثت سكان الولايات الثلاث على "الامتناع عن السفر المحلي غير الضروري لمدة 14 يومًا سارية المفعول فورًا". ستتمتع الولايات "بسلطة تقديرية كاملة" بشأن تنفيذ الاستشارة ، التي تعفي الموظفين في المجالات الحرجة.

في جميع أنحاء العالم ، تم الإبلاغ عن أكثر من 700،000 إصابة و 33،000 حالة وفاة ، نصفهم في إيطاليا وإسبانيا.


ترامب

فيروس كورونا

وباء كورونا

الولايات المتحدة

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