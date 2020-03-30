ترامب: حانات ومطاعم تأثرت بشدة وسنساعدها على تخطى أزمة كورونا

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن هناك حانات ومطاعم تأثرت بشدة من عمليات الإغلاق. وقال إن البعض لن يتمكنوا من إعادة الفتح قريبا ، لكنه يأمل في تقديم خصومات لتوفير بعض المساعدة فى إطار حزمة المساعدات لمواجهة آثار الوباء على الاقتصاد.

ويقدم الرئيس ترامب وفريق عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا الإحاطة اليومية المتعلقة بالوباء.

حتى يوم الأحد ، كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 130.000 إصابة و 2300 حالة وفاة ، وفقًا للبيانات التي تحتفظ بها جامعة جونز هوبكنز.

وفي الوقت نفسه ، نصح سكان نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت بعدم السفر محليًا بعد أن تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 2000 في جميع أنحاء البلاد في غضون يومين.

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، مذكرة السفر يوم السبت ، وحثت سكان الولايات الثلاث على "الامتناع عن السفر المحلي غير الضروري لمدة 14 يومًا سارية المفعول فورًا". ستتمتع الولايات "بسلطة تقديرية كاملة" بشأن تنفيذ الاستشارة ، التي تعفي الموظفين في المجالات الحرجة.

في جميع أنحاء العالم ، تم الإبلاغ عن أكثر من 700،000 إصابة و 33،000 حالة وفاة ، نصفهم في إيطاليا وإسبانيا.