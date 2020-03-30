اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 01:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ترامب: حانات ومطاعم تأثرت بشدة وسنساعدها على تخطى أزمة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:11 ص
ترامب: حانات ومطاعم تأثرت بشدة وسنساعدها على تخطى أزمة كورونا ترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن هناك حانات ومطاعم تأثرت بشدة من عمليات الإغلاق. وقال إن البعض لن يتمكنوا من إعادة الفتح قريبا ، لكنه يأمل في تقديم خصومات لتوفير بعض المساعدة فى إطار حزمة المساعدات لمواجهة آثار الوباء على الاقتصاد.

ويقدم الرئيس ترامب وفريق عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا الإحاطة اليومية المتعلقة بالوباء.

حتى يوم الأحد ، كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 130.000 إصابة و 2300 حالة وفاة ، وفقًا للبيانات التي تحتفظ بها جامعة جونز هوبكنز.

وفي الوقت نفسه ، نصح سكان نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت بعدم السفر محليًا بعد أن تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 2000 في جميع أنحاء البلاد في غضون يومين.

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، مذكرة السفر يوم السبت ، وحثت سكان الولايات الثلاث على "الامتناع عن السفر المحلي غير الضروري لمدة 14 يومًا سارية المفعول فورًا". ستتمتع الولايات "بسلطة تقديرية كاملة" بشأن تنفيذ الاستشارة ، التي تعفي الموظفين في المجالات الحرجة.

في جميع أنحاء العالم ، تم الإبلاغ عن أكثر من 700،000 إصابة و 33،000 حالة وفاة ، نصفهم في إيطاليا وإسبانيا.

 


ترامب

فيروس كورونا

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب: على المستشفيات التى لا تستخدم أجهزة التنفس التخلى عنها

الإثنين، 30 مارس 2020 12:00 ص

ترامب: نعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا المستجد وننتظر نتائجه

الأحد، 29 مارس 2020 11:56 م

"منشن" خطأ من دونالد ترامب على تويتر يثير السخرية .. والسبب شاب سعودى

الأحد، 29 مارس 2020 11:17 م

ترامب: لن نتهاون فى مواجهة كورونا.. ونعمل على تأمين المعدات الطبية والكمامات

الأحد، 29 مارس 2020 11:11 م

ترامب: نعمل على مساعدة كل الولايات للحد من انتشار فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 10:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الصحة تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب بالمستشفيات على بروتوكولات علاج كورونا

الصحة تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب بالمستشفيات على بروتوكولات علاج كورونا

أحدث الإحصائيات اليوم: 708 آلاف مصاب بكورونا فى 202 دولة.. أنفوجراف

أحدث الإحصائيات اليوم: 708 آلاف مصاب بكورونا فى 202 دولة.. أنفوجراف

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

الصحة العالمية: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

الصحة العالمية: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة