اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 11:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع لمؤشر سوق الأسهم السعودية..و"هيرميس" تلغى نشاط إدارة الصناديق

الإثنين، 30 مارس 2020 10:07 ص
تراجع لمؤشر سوق الأسهم السعودية..و"هيرميس" تلغى نشاط إدارة الصناديق بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% خاسرا 3.73 نقطة ليصل إلى مستوى 6372.89 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.05% خاسرا 115.14 نقطة ليصل إلى مستوى 5484.51 نقطة.
 
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 51.6 مليون سهم بقيمة مليار ريال، وارتفع 116 سهما، فيما تراجع 57 سهما. 
 
 
وتراجع 4 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.71%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.54%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.27%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.25%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.96%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.85%.
 
 
وجاء سهم "صادرات"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.90%، ثم سهم الباحة بنسبة 6.47%، ثم سهم تهامة بنسبة 6.37%، فيما جاء سهم "تعليم ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 3.73%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 3.08%.
 
وفى سياق آخر تقدمت شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية إلى هيئة سوق المال السعودية، بطلب الموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها وذلك بإلغاء نشاطي إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء. بناءً على ذلك، وافقت الهيئة على طلب الشركة تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها بإلغاء نشاطي إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، لتصبح بعد التعديل: التعامل بصفة أصيل، التعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.
 
 
 
 
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى

تداول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل حدود سحب الفلوس من ATM وفروع البنوك.. مع أحمد يعقوب

تفاصيل حدود سحب الفلوس من ATM وفروع البنوك.. مع أحمد يعقوب

أكاديمية روسية تعلن بدء ابتكار 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

أكاديمية روسية تعلن بدء ابتكار 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة