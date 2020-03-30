تراجع لمؤشر سوق الأسهم السعودية..و"هيرميس" تلغى نشاط إدارة الصناديق

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% خاسرا 3.73 نقطة ليصل إلى مستوى 6372.89 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.05% خاسرا 115.14 نقطة ليصل إلى مستوى 5484.51 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 51.6 مليون سهم بقيمة مليار ريال، وارتفع 116 سهما، فيما تراجع 57 سهما.

وتراجع 4 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.71%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.54%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.27%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.25%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.96%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.85%.

وجاء سهم "صادرات"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.90%، ثم سهم الباحة بنسبة 6.47%، ثم سهم تهامة بنسبة 6.37%، فيما جاء سهم "تعليم ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 3.73%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 3.08%.

وفى سياق آخر تقدمت شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية إلى هيئة سوق المال السعودية، بطلب الموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها وذلك بإلغاء نشاطي إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء. بناءً على ذلك، وافقت الهيئة على طلب الشركة تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها بإلغاء نشاطي إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، لتصبح بعد التعديل: التعامل بصفة أصيل، التعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.